前特檢調查組長聲稱“特檢本身違憲”. November. 09, 2024 07:54. . 尹錫悅總統在7日舉行的記者會上就特檢制度表示，“這本身就是違反憲法的想法”，再次表明了拒絕“金建希特檢法”的意向。在野黨繼8日在國會法制司法委員會上第三次通過“金建希特檢法”後，計劃14日在國會全體會議上進行處理。今後，在尹錫悅行使否決權、國會重新表決的過程中，將不可避免地再次發生沖突。 尹總統反對特檢制度的核心依據，是“調查權是三權分立的本質——行政權的固有部分”。其宗旨是，國會主導實行特檢制，在野黨單獨推薦候選人，這侵害了憲法上總統的權限。另外，他還稱特檢再次調查因德意誌汽車股價操縱事件等接受檢方調查的人是“踐踏人權”，這與尹總統的經歷和言行背道而馳。 尹總統當年在“幹預國政特檢”時，作為調查組長指揮了整個調查。當時他擔任大田高等檢察廳檢察官，在特檢後經過首爾中央地方檢察廳長，最終晉升為檢察總長。尹總統認為有問題的在野黨單獨推薦方式最早也是適用於幹政特檢。當時尹總統接受了調查組長，並以此為跳板乘勝前進，但現在卻提出“特檢違憲”論，這無異於否定自己。 基本上，特檢是在調查機關的調查不充分的時候進行的。尹總統也對海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職疑惑表示：“高級公職者犯罪調查處調查結束後，再討論引進特檢。”因此，在調查機關接受調查的人再次成為特檢的調查對象是不可避免的。幹政特檢也再次調查了被檢察機關傳喚的崔順實等人，這難道也是侵犯人權嗎？ 特檢自1999年以後共實施了14次。包括“Drewking特檢”在內，在消除國民疑惑方面取得了不少成果。尹總統在大選候選人時期要求“大藏洞特檢”也是因為這個原因。這樣的尹總統對金建希特檢法表示反對。因對象和情況，尹總統對特檢的立場會有所不同，誰會相信他的誠意呢?這聽起來像是為維護金建希而進行的詭辯。

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