沒有剎車的特朗普，當選第壹天起表示“通過力量實現和平”. November. 08, 2024 08:44. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國當選總統特朗普的（職務）接收委員會在總統選舉第二天即當地時間6日表示：“美國國民取得了歷史性勝利，選出了特朗普總統。接收委員會將從第壹天開始履行特朗普總統的議題。”共和黨在總統選舉和參議院選舉中獲勝，眾議院選舉獲勝的可能性也越來越大，特朗普方面正式表明了強行推進“美國優先主義”政策的意誌。有預測稱，如果共和黨在眾議院選舉中也最終獲勝，特朗普的主要政策實際上可能會在沒有剎車的情況下推進。 接收委員會主席琳達·麥克馬洪和霍華德·魯特尼克當天在聲明中表示：“今後幾周內，特朗普總統將制定降低費用、使美國人生活安全的政策。”特朗普競選團隊也強調：“美國國民要求‘美國優先’貿易政策、減稅、能源解放、通過力量實現和平、安全的國境，這是美國國民給予的歷史性授命。” 被譽為特朗普策士的前白宮國家貿易委員會主席彼得·納瓦羅當天也表示：“為了盡快履行所有承諾，將積極推進議題。（就任後的）頭100天將由（不需要立法的）行政命令支配，今後壹年將進行廣泛的規制改革。” 共和黨還暗示，為反映特朗普的競選承諾，有可能立即調整明年的預算案。聯邦參議員林賽·格雷厄姆表示：“如果我們占據眾議院席位，將正式推進預算調整。” 因此，有人預測說，特朗普承諾減少對烏克蘭的援助預算等“抹去拜登政策”最快將從本月開始推進。美國政治專門媒體《政客》報道說：“（因為這樣的理由）拜登政府正在考慮在剩下的任期內加快對烏克蘭的援助等‘防特朗普措施’。”

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