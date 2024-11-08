WBSC“Premiere 12”韓國代表隊公布28人大名單，LG隊6人入選. November. 08, 2024 08:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 參加世界棒壘球聯合會（WBSC）超級12強賽（Premiere 12）的韓國棒球代表隊7日公布了最終28人大名單。以隊長宋成文（Kiwoom•內野手）為首，共有14名投手、2名捕手、8名內野手、4名外野手榜上有名。截止到前壹天，共召集了34人，在首爾高尺天空巨蛋體育場進行訓練，在刪選掉6人後最終確定了名單。 從韓國職業棒球隊來看，LG隊派出的球員最多，達6人。取得常規賽和韓國大賽綜合冠軍的KIA隊以5人緊隨其後。相反，韓國大賽亞軍三星隊是10支球隊中唯壹壹支沒有選手進入最終28人大名單的球隊。雖然有4人入選集訓名單，但具滋昱（外野手）和元兌仁（投手）在韓國大賽途中受傷，金英雄（內野手）和金智贊（外野手）則在集訓過程中受傷，最終遺憾未能入選國家隊。 柳仲逸主教練帶領的此次國家隊的最大武器被認為是候補投手訓練區。在所屬球隊擔任終結投手的選手有起亞隊的鄭海英、LG隊的劉泳澯、鬥山隊的金澤延、KT隊的朴英賢、SSG隊的趙丙炫等5人。有評價認為首發投手陣容相對較弱，因此柳教練正在考慮讓候補投手們打2、3局。 7日結束國內訓練後，代表隊將於8日上午通過仁川國際機場前往大賽小組賽B組比賽的舉辦地臺灣臺北。韓國隊將依次與中華臺北隊（13日）、古巴隊（14日）、日本隊（15日）、多米尼加共和國隊（16日）、澳大利亞隊（18日）展開小組賽交鋒。A、B組前兩名共4支球隊將進軍在日本東京舉行的超級輪比賽。柳教練說：“首先球隊的目標是去日本。我們會把每場比賽都當作決賽來面對。”

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