老人的健康是為了所有人. November. 08, 2024 08:41. . 出生於1931年、今年93歲的日本人瀧島未香老奶奶現在的職業是“健身教練”。結婚後作為全職主婦生活的她開始運動時已年過花甲。在韓國出版的她的書《92歲老奶奶奇跡般的肌肉運動》中介紹的契機如下。65歲的某壹天，女兒看到她在家吃餅幹，問道：“媽媽，妳最近是不是胖了？”據說，聽到這句話的丈夫拖著瀧島奶奶去了體育中心。雖然是那樣開始的運動，但在87歲時成為健身教練，還出版了書籍。 如果瀧島老人是韓國人，會怎麽樣呢？如果選錯了健身房，有可能從入口處開始就吃閉門羹。因為最近所謂的“No Silver Zone”健身房正在增加。即，不接受高齡層。不僅是首爾江東區和永登浦區，大邱也有類似的事例。對此，國家人權委員會（人權委）出面表示“體育設施限制65歲以上會員加入是歧視行為”，並勸告進行糾正。 拒絕老年人加入的健身房表明了“老年人赤裸裸地看穿打底褲的年輕女性”、“經常和其他年輕會員搭話，因此投訴頻繁”等理由。健身房要想增加會員，就要在年輕會員之間口口相傳，還要在照片墻等社交網絡服務（SNS）上進行宣傳，但是老人會員增加的話，年輕人會回避，最終健身房會蒙受損失。考慮到韓國的人口結構，今後這些健身房增加的可能性很高。統計廳預測，65歲以上人口明年將首次超過韓國人口的20%。 不接受老人的體育設施分明是保障個人財產權的營業場所。逾越人權委員會的勸告，由國家出面強制要求允許出入是行不通的。那麽，國家也可以通過獎勵制度，讓體育設施形成歡迎老人的風氣。比韓國更早迎來超高齡社會的日本的《健康增進法》就是壹個很好的例子。該法對為疾病治療及預防提供適當運動項目的設施給予稅額減免優惠。 這種援助不僅僅是為了老年層。據保險研究院分析，國民健康保險到2028年，25萬億韓元規模的公積金將全部枯竭。據說，到2032年赤字將達到20萬億韓元。這是因為隨著老年人口的增加，醫療費急劇增加。健康的老人越來越多，從根本上說是保住年輕壹代腰包的方法。 在日本，看到瀧島老奶奶後感觸頗深而開始運動的中老年層也不在少數。日本主要媒體也對她進行了報道，並報道了運動法等。47歲的佐藤美智子在瀧島老人的書中說：“只要壹想到瀧島像向日葵壹樣的微笑，就會產生‘現在還能做到！’、‘挑戰吧！’的積極力量。”如果健身房拒絕老年人，就不會有這樣的人。或許老人的健康是為了所有人。為了不讓以“No Silver Zone”為代表的世代矛盾走向極端，相關機關需要深思熟慮。

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