“日本價值提升，家庭、企業、金融公司10年結構改革效果顯著”. November. 07, 2024 08:34. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “支持日本普通家庭成為廣泛的投資者，並取得實際投資成果是日本政府的首要政策課題。” 為了解決根深蒂固的“韓國折價”（韓國股市低估現象）問題，韓國政府正在推進“價值提升計劃（Value-up Program）”，但韓國股市至今沒有取得顯著效果。由東亞日報和頻道A主辦的“2024東亞新世紀論壇”6日在首爾中區樂天酒店舉行，作為發表者出席的日本金融廳局長堀本善雄詳細介紹了之前推進價值提升政策的日本事例和值得我們關註的成功因素。 堀本局長強調10年多的價值提升政策是壹項“綜合套餐”，並表示：“該計劃不僅包括日本企業支配結構改革，還包括改變日本國內金融機構、家庭等投資鏈上連接的所有當事人的行為的結構性改革。”另外，他還補充道：“日本政府與全球投資者進行溝通，努力讓日本企業吸引全球投資者的目光。” 堀本局長表示：“企業應該適當使用從資產運營公司和資產所有者那裏得到的資金，將投資的果實返還給股東家庭。這就是企業支配結構改革”，“日本企業至少為支配結構改革努力了10年以上。企業支配結構模範標準的條款越來越詳細。” 日本政府壹直實行將睡在家中的衣櫃裏幾十年的現金拉到市場引導投資的政策。堀本局長表示：“盡可能多的人成為投資者，哪怕是小額也要持續感受到投資利益”，“為此，首先為普通大眾制定了投資制度。”例如，NISA為了從年輕時開始長期進行小額投資，壹生中最多對1800萬日元（約1.6302億韓元）的投資利潤適用免稅政策。堀本局長表示：“目前NISA賬戶開設了2400萬個以上，每4名日本成年人中就有1人擁有。” 在發表後進行的論壇討論中，韓國外國語大學法學專門研究生院院長安秀賢表示：“價值提升不是單純的投資，而是為創造全體國民的退休資金而采取的重要制度手段，是必須取得好成果的政策”，“我們也有必要從多方面設計政策。” 國民年金公團基金運用本部受托人責任室室長李東燮表示：“雖然是法律問題，但是為了讓企業不是為了特定股東，而是為了全體股東而工作，需要修改法律。”韓國交易所部長尹在淑表示：“因為價值提升是以自律為基礎的，所以參與率很低”，“重要的是要切實整理有關稅制的不確定性，擴大對企業的獎勵。”韓國經濟人協會責任研究委員林東源（以上人名音譯）表示：“不能忘記投資進軍新產業是從長期的角度出發提高企業價值的做法”，“同時也要考慮以增長為中心的因素。” 參加當天活動的國會政務委員會所屬國民力量黨金宰燮議員表示：“國會和政府也應該提出有效的指導方針，引領韓國價值提升。”金融監督院院長李卜鉉強調說：“韓國企業和資本市場的價值提升是需要長期合作的工作”，“在改善市場根本體制的同時，也要給投資者帶來對變化的信任。”

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