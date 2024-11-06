韓文體部：“對鄭夢奎會長處以停止資格以上的重罰”. November. 06, 2024 08:44. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 文化體育觀光部5日發表了對大韓足球協會（以下簡稱足球協會）的特定監查最終結果，並要求足球協會對鄭夢奎會長處以停止資格以上的重罰。對於洪明甫國家代表隊主教練的選拔過程，向足球協會通報說，“要研究糾正程序缺陷的方案。” 文體部表示：“經確認，總管足球協會業務的鄭會長不適當地進行了國家代表隊主教練選拔程序，協會運營不善，因此要求對其處以停止資格以上的重罰。”從7月開始，文化體育觀光部對足球協會的行政和補助金執行事項等進行了調查，共確認了27件違法、不當的業務處理，並要求對包括鄭會長在內的16名協會幹部職員進行問責。 文體部要求的對鄭會長的處罰將由足球協會體育公正委員會審議。根據公正委管理人員的懲戒規定，除名、解雇、停止資格相當於文化體育觀光部要求的重罰。文化體育觀光部相關人士表示：“如果足球協會不接受重罰要求，以後可以進行履行監查。如果對鄭會長進行輕罰（罰款等），將運用行政指導等所有方法。” 文化體育觀光部就提出不公平爭議的洪主教練選任問題表示：“足球協會要通過戰鬥力強化委員會重新推薦主教練候選人，之後在理事會上選任的方案等，要糾正程序上的問題。”文體部認為，沒有主教練推薦權限的足球協會技術總管理事李林生（音）以會長指示為由進行不透明的面試後，內定洪教練，違反了程序。文體部相關人士表示：“足球協會是否維持與洪主教練的合約是需要自行判斷的問題”，“重新召開戰鬥力強化委員會，將洪教練包括在候選人當中，然後按照程序進行選拔也可以成為壹種方法。” 文化體育觀光部指出：“足球協會在籌備天安足球綜合中心建設財源時，未經文體部批準，就與銀行簽訂了615億韓元的貸款合同，並偽造了事業計劃書，從文體部得到了56億韓元的補助金。”文體部相關人士表示：“根據違反補助金管理相關法律，計劃取消交付決定並收回”，“如果通過不正當的方法獲得補助金，可以征收5倍的制裁附加金。”

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