“把性別認同感等敏感信息交給廣告商”，Meta再次被罰款200億韓元. November. 06, 2024 08:44. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 運營Facebook（臉書）和Instagram（照片墻）等的Meta公司在沒有得到同意的情況下，將用戶的宗教和性取向等敏感的個人信息利用在量身定做型廣告上，受到了200億韓元的罰款處分。 個人信息委員會5日表示，對違反《個人信息保護法》中限制敏感信息處理的安全措施義務等的Meta征收216.13億韓元的罰款和1020萬韓元的滯納金。調查結果顯示，Meta通過臉書的簡介收集了國內約98萬名用戶的宗教觀、政治觀、是否與同性結婚等敏感信息。據悉，這樣收集的敏感信息提供給廣告商，約4000家廣告商利用了這些信息。 Meta以用戶在臉書上點擊“喜歡”的帖子、點擊的廣告等形態信息為基礎，制作並運營了特定宗教或同性戀、變性人、脫北居民等各種敏感信息相關的廣告主題。個人信息委員會調查1課長李恩靜（音）解釋說：“在臉書的簡介中，為用戶提供了輸入宗教觀和政治觀等的空間”，“在制作了9萬多個類似的廣告類別後，（利用用戶輸入信息）展開了目標廣告。” 個人信息保護法規定，思想、信念、政治見解、性生活等相關信息是需要嚴格保護的敏感信息，原則上限制處理。例外的是，只有在得到情報主體的同意等有合法依據的情況下才能處理，但Meta違反了這壹規定。 Meta收集用戶的敏感信息，用於量身定做型服務等，但在本公司的數據政策中卻含糊其詞。沒有另外得到用戶的同意，也沒有采取追加的保護措施。另外，對於用戶閱覽個人信息的要求，也以“不是個人信息保護法明示的閱覽要求對象”為由予以拒絕。對此，個人信息委員會以違反限制敏感信息處理等相關法律規定，對Meta征收了罰款和滯納金。另外，還下達了糾正命令，在處理敏感信息時，要制定合法依據，采取確保安全性的措施，並誠實地回應用戶閱覽個人信息的要求。 個人信息委員會向Meta征收罰款並不是第壹次。此前，2022年9月，個人信息委員會對未經同意擅自收集用戶其他公司的形態信息並用於量身定做型廣告的行為，處以308億韓元的罰款。之後在去年2月和7月等最近2年間，對Meta下達的罰款規模達到了600億韓元。

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