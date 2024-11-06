在秋慶鎬等親信的勸說下，總統室深夜宣布“尹錫悅將舉行記者會”. November. 06, 2024 08:43. by 黃亨準記者、李相憲記者 constant25@donga.com、dapaper@donga.com. 總統辦公室深夜正式宣布尹錫悅總統將發布對國民談話和舉行記者招待會的計劃，其背景備受關註。總統室4日晚10點左右通過媒體公告，公布了7日召開記者招待會的計劃。 據悉，尹錫悅最終決定7日舉行記者會是在4日下午。總統秘書室長鄭鎮碩等幕僚團建議尹錫悅在迎接任期中間點（10日）之際，在預定下周的出訪前召開記者會，國民力量黨院內代表秋慶鎬也提出了同樣的意見。隨著執政黨內部的建言集團不斷提出建議，尹錫悅改變了想法。有人說，這是因為總統夫人金建希同意了。 據悉，秋慶鎬4日下午在龍山總統室會見尹總統，並與鄭鎮碩等壹起討論了懸案。秋慶鎬5日在國會會見記者時表示：“有傳聞說，（尹總統表明立場）是在11月末左右，我覺得大大早於這個時間會更好，如果能盡量在出訪之前安排，人們對各種情況的理解也會提高。據我所知，總統經過深思熟慮後，當晚做出了最終決定。”據悉，負責記者會的弘報首席室收悉記者會計劃也是在晚上9點左右。據說，總統室認為5日之前難以保證保密，所以當晚向媒體進行了公告。 尹錫悅下此決心，似乎是因為他與明太均的原聲錄音被公開，國政支持率跌至20%以下等。在介入公推等相關疑惑日益增大的情況下，他最終同意“應盡快安排時間直接向國民解釋”的判斷。 但國民力量黨代表韓東勛當天表示：“我不知道（秋慶鎬與尹錫悅會面壹事）。在媒體快要報道的時候收到了（關於7日記者會計劃）的通知。”

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