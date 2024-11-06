肉毒桿菌可以打，過敏性皮炎治不了……這種情況下還掛醫院的招牌嗎？. November. 06, 2024 08:42. . 據調查，首爾江南區的皮膚科診所中，每5家有3家不治療小兒皮膚疾病。《東亞日報》采訪組向445家進行皮膚科診療的醫院詢問了三周歲孩子能否進行蕁麻疹診療，結果有256家（57.5%）回答“不能”。特別是，沒有皮膚科專門醫生的醫院，每5家就有4家不治療皮膚疾病。這樣的醫院不治療屬於健康保險補助項目的疾病，只從事肉毒桿菌或激光等不受政府價格控制的非補助類美容醫療。 雖然把皮膚科列為診療科目，但由於連皮疹和過敏性皮炎都不給治，很多患者都撲了空。只好到處去找可以診療的醫院。為了治療在社區醫院也能治療的腳底雞眼，患者要去大學醫院，導致家裏有孩子的父母們共享“緊急時可以去的皮膚科診療醫院”名單。整容外科也沒有什麽不同。江南區保健所調查結果顯示，能夠做復原受損身體的重建手術的醫院，5家中只有1家。這種現實只是程度上的差異，在江南以外也沒有太大的不同。 醫生事實上拒絕診療患者，從醫療倫理角度來看也是很難容忍的。患者之間甚至出現了“這樣的醫院還不如掛美容室或美妝店招牌”的批評。這些問題不能全部歸咎於醫生個人的錯誤。補助和非補助醫療費的嚴重不均衡被指為結構性背景。如果醫生對2名進行整張臉的填充物手術，其收入相當於對70到80名生病孩子進行全天診療。在這種情況下，現實是，連小兒青少年科等其他領域的專門醫生也紛紛投入美容手術，負責必需醫療的醫生逐漸不足。 有必要把連成本都不到的醫療收費上調到適當水平，增加補償。另外，還應研究向其他職業開放部分美容醫療以誘導競爭的方案。沒有理由把危險度不高的行為也規定為醫療而不是美容，讓醫生壟斷。政府今年年初發表的必修醫療政策壹攬子計劃中也有類似內容，因此應該與消除醫科大學擴招矛盾聯系起來推進。

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