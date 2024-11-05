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被“球衣”包圍，NHL首位女教練請求“暫停”
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被“球衣”包圍，NHL首位女教練請求“暫停”
Posted November. 05, 2024 08:44
Updated November. 05, 2024 08:44
被“球衣”包圍，NHL首位女教練請求“暫停”. November. 05, 2024 08:44. by 波士頓=AP新聞 . 北美冰球聯盟（NHL）西雅圖隊的助教傑西卡•坎貝爾（中）在4日與波士頓隊的客場比賽第3小節（通常每段20分鐘）暫停時段，正在召集選手們進行指示。7月上任的坎貝爾是NHL首位女教練。現年32歲的坎貝爾曾是加拿大女子冰球國家隊選手。在比賽中，波士頓隊最終以2比0獲勝。
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北美冰球聯盟（NHL）西雅圖隊的助教傑西卡•坎貝爾（中）在4日與波士頓隊的客場比賽第3小節（通常每段20分鐘）暫停時段，正在召集選手們進行指示。7月上任的坎貝爾是NHL首位女教練。現年32歲的坎貝爾曾是加拿大女子冰球國家隊選手。在比賽中，波士頓隊最終以2比0獲勝。
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