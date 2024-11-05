壹番混亂之後，李在明“同意廢除”金融投資稅. November. 05, 2024 08:43. by 尹多彬記者、崔慧玲記者 empty@donga.com、herstory@donga.com. 共同民主黨代表李在明表示，同意廢除原定於明年1月實施的金融投資所得稅。李在明4日在最高委員會議上表示：“不得不考慮1500萬股票投資者的立場。我們決定同意廢除政府和執政黨推行的金融投資稅。” 在8月共同民主黨全黨大會期間，李在明首次提出“推遲金融投資稅”的可能性，其後黨內圍繞實行、推遲、廢除的爭論持續了3個月左右。最終，作為最近持續的“右傾”活動的壹環，李在明選擇了廢除。對此，國民力量認為“雖然為時已晚，但值得慶幸”，並表示將在本月內處理廢除金融投資稅的法案。 李在明表示：“雖然考慮了將金融投資稅免除限額從5000萬韓元提高到1億韓元等多種制度，但是得出的結論是不能解決目前股市的結構危險性和脆弱性。雖然根據原則和價值強行推進是正確的，但現在大韓民國的股市太難了。” 李在明就共同民主黨推翻關於實行金融投資稅的立場表示：“痛心地接受改革進步陣營關於違背原則和價值的的指責。”與此同時，他承諾在定期國會上處理在野黨長期以來主張的《商法修正案》，並開始著手處理廢除金融投資稅帶來的後續影響。李在明說：“從定期國會方案中允許‘漏掉實在內容’的商法理事忠於股東義務條款開始，將實行改善對策。”如果商法修訂案加強對股東的理事責任，預計會引發財界強烈反對。 國民力量黨代表韓東勛表示：“共同民主黨（對金融投資稅）做出了合理的判斷。個人評價他們久違地啟動了政治。”該黨院內代表秋慶鎬表示：“將立即著手協商，以便在11月的全體會議上處理廢除金融投資稅的問題。”

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