朝鮮在舉行爆破秀的道路上建造了高11米的土城……展示般地插上“人共旗”，拍照後又收走. November. 05, 2024 08:43. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮在上個月15日用TNT炸藥炸毀的京義線及東海線上挖設大坑、建造保護墻，還用泥土推建了小山（土城）。朝鮮建造土城，是為了防止戰車出擊至京義線及東海線的南北連接道路舊址和爆破前拆除的鐵路（道路緊旁邊）舊址上。不過，韓國軍方對此評價說：“這是展示南北斷絕措施的表演。” 韓國軍聯合參謀本部4日表示：“朝鮮在京義線、東海線道路和鐵路所在位置實施爆破後，每天投入300至400名兵力以及挖掘機、推土機等重型裝備，壹直在進行混凝土反坦克坑的建造工作。這項工作已於1日結束。” 從聯參本部當天公開的反戰車區工程收尾現場照片來看，被炸毀的東海線道路和鐵路地基上挖設了左右長160米、寬10米、深5米的混凝土反戰車坑。朝鮮軍人在反坦克坑北側堆積泥土，建起了高5米、寬50米的小山，並在上面種了樹。他們還在在反坦克坑和土山之間建造了混凝土保護墻，以防止泥土倒塌。 朝鮮軍人在京義線位置也建造了左右長120米、寬10米、深3米的反坦克坑，在京義線反坦克坑北側建造了比東海線高11米的土山（寬45米），還和東海線壹樣在土山上種了樹，並在土山前設置了防止土山倒塌的混凝土護壁。 特別是東海線，在設置反坦克區和護壁等工程全部結束的1日，朝鮮軍人在土山上插上“人共旗”（朝鮮國旗）拍照，然後撤走了旗幟。韓國軍方通過監視設備捕捉到了這壹情景。 韓國軍方認為，朝鮮挖設陷阱，是為了讓韓美聯合部隊駕駛戰車駛向北方時戰車陷入而不能啟動。但聯參本部人士表示：“朝鮮建造反坦克坑並不意味著今後不會引發戰爭。朝鮮隨時可以在短時間內推平土城，填平反坦克坑，打造南侵路線。”聯參本部人士評價說：“反坦克坑完全沒有軍事效用。插上人工旗是為了表明南北斷絕及切斷措施已經結束，該地區是自己的領土。” 韓國軍方內外有分析認為，朝鮮切斷公路、鐵路並築起防禦墻，其部分目的是因為向俄羅斯大規模派兵等內部動蕩加劇有可能導致“脫北”者，因此要事先切斷這條路線。

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