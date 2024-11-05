哈裏斯“首位女總統”VS特朗普“重現2016”. November. 05, 2024 08:42. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 對美國乃至世界局勢產生巨大影響的“2024年美國總統選舉”將於當地時間5日拉開帷幕。 如果民主黨總統候選人兼副總統卡梅拉•哈裏斯當選，將樹立美國歷史上首位女總統、亞裔黑人總統的裏程碑。相反，如果共和黨總統候選人兼前總統唐納德•特朗普獲勝，“美國優先主義”的復活將正式化。 截至3日，約有7800萬人參加了事前投票，到當天現場投票為止，預計共有1.6億人行使投票權。因此，繼2020年之後，很有可能創下歷史最高投票率。 現場投票將於美國東部時間5日0時（韓國時間5日下午2時）在人口只有13人的新罕布什爾州小鎮“迪克斯維爾諾奇”開始，直到6日淩晨1時在阿拉斯加州關閉投票箱為止。投票結束的5日下午6點，以印第安納和肯塔基州為開端，還將進行開票。 在美國大選中，不是總票數，而是各州獲勝者確保的選舉人團超過全體（538名）的壹半（270名），才能確定當選。關系到93名選舉人團的“7大搖擺州”（賓夕法尼亞州、佐治亞州、北卡羅來納州、密歇根州、亞利桑那州、威斯康星州和內華達州）將決定大選勝負，因此，如果搖擺州的支持率差距較大，最快將於6日淩晨（韓國時間6日下午）決出勝負。 但是，有觀測認為，在所有搖擺州，雙方將展開激烈的拉鋸戰，因此，要想顯現出勝負輪廓，還需要幾天時間。在2020年大選中，美國主要媒體花了4天時間公布勝者。也有不少人擔心，像上次大選壹樣，會出現不服結果或支持層發生沖突的事態。 特朗普候選人3日在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、佐治亞州等3個搖擺州巡視，強調“糾正腐敗的美國”。哈裏斯候選人在同壹天的密歇根遊說中表示“勝利的動力在於我們”，對勝利充滿信心。

한국어