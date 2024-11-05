在殺人率第壹的城市，響起“值得活下去的人生”的希望之歌. November. 05, 2024 08:41. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. “墨西哥對每個人來說都有機會。人生很好（Life's good），值得活下去。” 這是從加勒比海島國海地移民到墨西哥的裏蒂涅先生的故事。作為教師，由於海地政治、社會不穩定，3年多來壹直處於無政府狀態，最終他暫時放棄了作為教育者的道路，移民到了墨西哥。現在他在便利店工作，尋找新的夢想。他說：“我們要為了實現夢想，改變世界而生活。”裏蒂涅的故事於上月26日在YouTube上發布，目前點擊量已達到4萬人次。 LG電子4日表示，與墨西哥最大規模的廣播電視臺Milenio Television合作推出的《好新聞也是新聞（Good news are news）》欄目在廣播及網上累計觀看量達到3.4億人次。這是倒算廣播收視率，加上在線視頻點擊量後計算得出的數值。《好消息也是新聞》是像裏蒂涅的事例壹樣，向墨西哥社會傳播LG電子的“Life's Good”信息的活動，是關註在社會各處實踐感動和希望的“無名英雄”的欄目。 墨西哥因毒品卡特爾、黑幫等，被認為是全世界治安最不穩定的國家之壹。除戰爭國家外，去年，墨西哥塞拉亞在各城市的殺人率中居首位。墨西哥包括塞拉亞在內的7個城市殺人率排在前10位。LG電子表示，墨西哥新聞主要是毒品、暴力等負面報道較多，因此向千喜壹代方面提議了活動。從講述被美國驅逐為非法移民後，通過燒烤（BBQ）連鎖店東山再起的三人幫的視頻開始，到裏蒂涅的故事，今年3月至10月共播放了6篇。 墨西哥國民的反應也非常熱烈。在裏蒂涅的視頻中，出現了“希望他能重新成為教師，教年輕人”、“反而通過外國人重新認識了墨西哥”等助威和感動的留言。此外，視頻中還出現了“希望上帝祝福成為很多人模範的您”、“看到幸福的樣子和感受到成就感的樣子，內心十分高興”等積極的留言。

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