聯合國維和部隊的苦難. November. 05, 2024 08:41. . 以色列軍隊攻擊真主黨時入侵了聯合國維和部隊基地。全世界譴責了以色列的暴行。但從聯合國維和部隊的歷史來看，這樣的事例不止壹兩個。過去在很多紛爭地區，壹旦發生沖突，維和部隊就會無力地遭到排擠。很久以前就有這樣的說法。“聯合國維和部隊是只在和平地區活動的軍隊。”“維和部隊是維持存在的和平，而不是創造沒有的和平建造軍。” 事先聲明，筆者絲毫沒有貶低聯合國維和部隊的價值和努力的意圖。維和部隊是人類歷史上從未有過的設想、具有裏程碑意義的崇高努力。維和部隊看起來很虛弱，在實戰狀況下看似沒有戰爭遏制力，這不是維和部隊的過錯，而是因為我們錯誤地理解了維和部隊的作用。真正的誤解與物理上阻止戰爭的方法並不容易有關。 要想通過物理手段解決紛爭，必須動用武力，幾個國家必須展開實際戰爭。這樣壹來，聯合國投入多國部隊就會成為壹場戰爭，留下國家之間的疙瘩。投入“聯合國軍”的韓國戰爭對我們來說是幸運的事例。組建如此大規模的多國軍隊並非易事。在這裏，重要的戰爭都與強國的利害關系交織在壹起。即使沒有這樣的問題，如果每個紛爭地區都投入實戰軍隊，說不定聯合國會成為1年365天天天進行戰爭的戰爭機構，還會導致世界所有國家都處於戰時狀態的情況。 有些人把世間萬事看得過於簡單。沒有戰爭的世界，這壹目標太高了。維和部隊是朝著更美好的世界邁出的又小又艱難的壹步。不能貶低他們的努力和辛苦，也不能斷定他們是無用的。

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