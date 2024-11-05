共同民主黨修訂《商法》,恐將妨礙企業經營. November. 05, 2024 08:39. . 共同民主黨代表李在明表示，將在此次定期國會上推進商法修訂，擴大“理事忠誠義務”的對象。也就是說，在同意國民力量黨推進的廢除金融投資所得稅的同時，要修改商法，以實現“股市先進化”。問題是，修改商法很有可能導致對理事們的訴訟泛濫，與共同民主黨的立法宗旨相反，從中長期來看很有可能損害企業價值。 已有十多名共同民主黨議員提交商法修正案，內容是把目前商法中理事的忠實義務對象從“公司”擴大到“股東”“全體股東”等。執政黨方面，金融監督院院長李福鉉多次提出修改商法的意見，但在遭到經濟界“經營環境將迅速惡化”的反對後，未能確定明確的立場。 經濟界擔心，如果將忠實義務對象擴大到“全體股東”等，韓國企業將易於遭受外部攻擊。也就是說，如果確保部分股份的行動主義基金以理事會的決定為問題，濫發訴訟，理事們在心理上就會萎縮，對結構調整、並購等重要決定感到巨大負擔。迫於小額股東的要求，企業很有可能不會著眼於長遠投資，而是在短期刺激股價的分紅、銷毀本公司股票上使用更多的資源。 共同民主黨表示，將強化股東可以集中投票給特定理事候選人的“集中投票制”，並推進除大股東指定的理事外義務性設立監查委員的“監查委員分離選拔制”。與發達國家不同，在沒有分級議決權等防禦手段的情況下，如果引進這種制度，企業將在經營權防禦上消耗過多的能量。 最近，國內外對沖基金購買韓國大企業的股份後，要求變更董事會結構、擴大分紅的事情迅速增多。即使不是這樣，企業也面臨著美中霸權戰爭導致的貿易秩序變化、人工智能引發的產業結構重組等史無前例的挑戰。為了應對劇變的情況，出臺支援政策尚且不夠，在這種情況下，還要推進遲緩企業決策、束縛經營步伐的立法，只會是嚴重的臭招敗筆。

한국어