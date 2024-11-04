拒絕聽取民心和輿論的執政黨的結局. November. 04, 2024 08:02. . “都說我們是秘密資金政黨，民主黨不是足足收了2億日元（約18億韓元）嗎？” 在日本眾議院（下院）選舉最後階段，東京的壹個遊說現場，自民黨有關人士拿著麥克風提高嗓門這樣說道。無論是韓國還是日本，在選舉遊說現場，黨有關人士、地方議會政治家等都會做出驚險的發言，活躍氣氛。日本首相石破茂對在野黨的批評曾被媒體熟知，這壹次他的發言多少有些“降低調門”。沒有被媒體報道的在野黨批評更多，程度也更高。 自民黨提出的“民主黨收受幕後資金2億日元”可以追溯到2009年。當時爆出的爭議認為，時任首相鳩山由紀夫在政治資金報告上虛假記載捐款高達2億日元。這壹重大事件也是導致政權交替後執政9個月就辭職的由頭。 日本國民對從去年開始浮出水面的秘密資金問題投來犀利的目光，但自民黨卻說：“15年前在野黨更加糟糕。”自民黨說：“妳們不記得民主黨政權有多糟糕嗎?”，咬住了在野黨不放。自身充滿問題的執政黨指責在野黨，要求人們投自己壹票，國民當然不會如其所願。 在遊說現場，可以直接感覺到選民們的背離。在地鐵站附近的市場大道遊說中，聽到臺上說到“民主黨收受2億日元”後，遠處壹名抱著胳膊呆呆地聽演講的衣著簡陋的男子喃喃自語道，“這是在說啥呢”，離開了現場。名義上直到3周前還每天作為首相出現在電視上的岸田文雄，在黨網站上發布了“進行遊說”的公告，但在似乎只要站上數十人就會顯得擁擠的遊說車前的狹窄空間裏，也是空空蕩蕩的。看似黨內相關人士的人不斷高喊“現在岸田前首相正在遊說”，但行人對此沒有表現出任何關心，加快了步伐。 “在遊說現場，不要在講臺前，而要在遠處進行采訪。”在韓國政治部記者之間通用的“金玉良言”在日本也不例外。反正講臺前都是不管說什麽都會響應的黨有關人士和極端支持者。據說，在自民黨風頭正勁的時期，人們聚集在講臺外，能形成三四個大圓圈。而這次，就算石破茂到場，也只能勉強站上壹圈。而且還是只有首相級著名演講者來參加，才能達到這種程度。記者曾親眼目睹，參加東京中心地區選舉的自民黨牽連秘密資金的議員在沒有壹名聽眾的情況下，對著空氣進行演講。 前首相安倍晉三執政時期，人們評價稱“雖然存在腐敗，但經濟還行”，但現在的自民黨連經濟都無能為力。21世紀發達國家居然發生因買不到大米而急得直跺腳的“大米風波”，原本每公斤不到2000日元的大米價格超過了3500日元。雖然沒有像韓國壹樣出現“大蔥風波”等抗議，但選民們安靜地在投票站用選票進行了審判。 在日本，自民黨並不是單純為特定政派代言的政黨。從主張修改憲法、走向可戰爭國家的強硬右翼，到主張擁護性少數者權利的進步選民，它是公認的“國民政黨”。作為永遠的執政黨，自民黨是似乎可以原諒壹切過失的“絕對壹強”，結果因為對民心和輿論視而不見，只能拿到慘敗的成績單。雖然政黨支持率（10月1日《朝日新聞》）方面，自民黨（33%）和立憲民主黨（6%）難以相提並論，但其中包含著要鞭策不夠清醒的執政黨的信息。不反省自己過失的執政黨，不論是哪個國家，都會受到審判。

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