“當英偉達通宵埋頭研究時，韓國半導體企業受困於每周52小時工作制”. November. 04, 2024 08:03. by 郭道英 now@donga.com. 越來越多的人指出，韓國半導體企業被“每周52小時工作制”等限制束縛，無法前進。1日（當地時間），在美國股市聚集了30家超優良企業的道瓊斯指數中，英特爾被排除在外，包括英偉達（NVIDIA）在內，以人工智能（AI）半導體為先導的英偉達式的迅猛發展得到了確認。因為英偉達的成功背景是“高強度業務和破格的補償”的勞動文化。 據半導體業界3日透露，在矽谷，英偉達被比喻為“壓力鍋（pressure-cooker）”。這意味著集中工作並出結果。自稱“Nvidian”的3萬名職員隨時都在加班。盡管如此，公司去年的離職率僅為2.7%。這遠遠低於半導體業界的平均離職率17.7%。 這與被每周52小時工作制束縛的國內產業界截然相反。據韓國產業技術企劃評價院的調查顯示，在新壹代半導體領域，韓國的技術水平與最高技術國美國（100）相比，從2019年的92.9持續下降到了去年的86.0。半導體業界相關人士透露：“韓國研究員們的情況則是，經過討論，想出點子就下班。”在韓國，對於高收入專門職，要求引進主要國家的勞動限制例外規定（white-collar exemption）的要求也越來越大。

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