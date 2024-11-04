ROSÉ的《APT.》榮登英國官方單曲排行榜第2位. November. 04, 2024 08:03. by 李智允記者 leemail@donga.com. 女子組合BLACKPINK的ROSÉ（照片•朴彩英）與世界級流行歌手布魯諾•馬爾斯合作發行的單曲《APT.》在英國官方單曲排行榜上排名第二。這是歷代K-POP女歌手在該榜單的最高排名。 根據1日（當地時間）公開的最新排名，《APT.》繼吉吉•佩雷茲的《水手之歌（Sailor Song）》之後位居第二。英國官方單曲排行榜與美國Billboard並稱為世界兩大排行榜。作為K-POP歌手，2012年PSY憑借《江南Style》成為唯壹壹個登上該排行榜榜首的K-POP歌手。《APT.》在上個月25日首次以第4名的成績進入該排行榜。 將於下月公開的ROSÉ的首張個人正規專輯《rosie》的先公開曲《APT.》是從韓國酒類遊戲“公寓遊戲”中獲得靈感制作的，其反復、令人上癮的副歌部分在全世界享有很高的人氣。ROSÉ上個月29日在Billboard主單曲排行榜“HOT100”中占據第8位，成為繼防彈少年團•朴智旻•田柾國（第1位）、PSY（第2位）等之後進入“HOT100”前10名的第5位K-POP歌手。上月18日公開的YouTube MV點擊量超過了2.4億人次。

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