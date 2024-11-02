美國國務卿：“8000名朝鮮軍人被部署在俄羅斯庫爾斯克……預計幾天內參戰”. November. 02, 2024 07:23. by 申鎮宇記者、華盛頓=孫孝周記者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 美國布林肯當地時間31日表示，8000多名朝鮮軍人已經被部署在俄羅斯本土激戰地庫爾斯克州，並有可能在數日內投入戰鬥。 布林肯當天在美國華盛頓舉行的“第六屆韓美外交國防（2+2）部長會議”結束後，在聯合記者會上做出了上述表示。對於俄羅斯總統普京，他批判道：“越來越多的俄羅斯人從烏克蘭扔進了自己制造的‘絞肉機’，俄羅斯每天有1200名士兵死亡，現在又把朝鮮士兵拉進來。”美國國防部長勞埃德·奧斯汀也強調：“如果朝鮮軍隊支援或參與戰鬥，將成為合法的攻擊對象。（俄羅斯使用朝鮮雇傭兵）說明俄羅斯的力量已經減弱，面臨著很多問題。” 奧斯汀還表示：“美國將向烏克蘭提供彈藥和車輛等核心支援，並在幾天內公布追加安全支援對策。”他還表示：“將與韓國等合作夥伴壹起討論能否應對危險的緊張高潮狀況。”分析認為，韓國政府去年已經以“租借”的方式向烏克蘭迂回支援了50萬發155毫米炮彈，這意味著可以向韓國請求租借炮彈等武器支援。 對於朝鮮至今為止向俄羅斯支援的武器規模，韓國國防部長金龍顯表示：“炮彈接近1000萬發，是數百萬發。已經支援了1000多枚導彈。” 布林肯當天強調：“朝鮮軍隊正在俄羅斯進行炮兵、無人機、戰壕攻略等訓練。”這被認為是朝鮮即將投入戰線的征兆，同時也暗示了朝鮮軍隊將在戰鬥中起到重要作用。 特別是，韓國政府擔心，朝鮮通過此次派兵，有可能大幅提高無人機技術和相關運用能力。政府消息人士表示：“朝鮮最近在平壤繼續進行無人機訓練。通過此次派兵，朝鮮立即取得的最大成果可能是學習無人機運用的實戰經驗。” 無人機被認為是烏克蘭戰爭中最引人註目的武器。朝鮮此前在8月公開了新型自爆無人機，當時有評價稱與帶有十字翅膀的俄羅斯自爆無人機“柳葉刀”相似。

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