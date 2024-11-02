蹩腳的官治行政只會造成混亂，要出臺考慮實際需要的政策. November. 02, 2024 07:22. . “國土交通部的公務員們好像沒有買房的經驗。” 上個月，關於平民用政策貸款墊腳石貸款出現混亂後，銀行圈的壹位相關人士表示。政策貸款限額減少，幾天後又返還，預計此後首都圈將再次減少的此次混亂很大程度上是政府自找的。 首先，缺乏對實際需求者的考慮。想要購買自己房子的人為了衡量可用資金，先了解貸款。但是上個月14日，KB國民銀行的墊腳石貸款限額突然從2.5億韓元減少了20%以上。隨著將房主給承租人的最優先償還金排除在貸款之外的“房抵扣”生效，以首爾為基準的貸款額減少了5500萬韓元。5大商業銀行中的其余4家也將從21日開始適用。像這樣貸款限額大幅減少的變化在沒有事先發表或介紹的情況下突然引入是非常罕見的。 此後，表現出了搖擺不定的態度。貸款限額減少的事實被傳開後，實際需求者表示反對，國土部下屬機關住宅城市保證公社（HUG）17日向國民銀行要求將貸款減少實行日期推遲到21日，18日向5大銀行全體要求將21日的實行計劃本身延期。原以為會因為壹次混亂而結束，但23日又改變了方向。國土交通部23日表示：“克制過度的貸款慣例或對住宅城市基金的健全性造成負擔的貸款是必要的，也是最起碼的措施。”銀行和實際需求者不知道該配合哪個節拍。 國土部曾向市場發出過引起誤解的信號。國土部長官朴庠禹在9月9日的記者招待會上表示：“通過政策貸款可以購買的房子在人氣地區並不多，因此很難認為政策資金是房價上漲的直接原因”，“盡量不要觸動政策抵押貸款目標。”該發言被理解為政府不會收緊政策貸款。但是據金融圈透露，國土部從9月初開始通過HUG口頭要求銀行減少墊腳石貸款限度。前後截然不同。 政策貸款和房價上漲真的沒有關系嗎？不是那樣。可以用墊腳石貸款購買的房子的最高價分別是普通貸款5億韓元、新婚夫婦貸款6億韓元、新生兒特例貸款9億韓元。如果獲得政策貸款的人在首爾郊區或首都圈購買房子，出售該房子的人必然會加錢換到首爾市中心或購置更大的房子。如果這壹過程連鎖性地發生，最終會推高人氣地區的價格。 今年1~9月執行的墊腳石貸款金額為22.2507萬億韓元。這壹數字是2022年（3.7205萬億韓元）的6倍，也已遠超去年的規模（13.8834萬億韓元）。適用住宅價格和收入條件等放寬標準的新婚夫婦、生平第壹次、新生兒特例貸款額是超過壹半的12.035萬億韓元。 國土部表示：“將盡快公布墊腳石貸款的針對性改善方案。”在金融圈，國土部與其輕率地沿襲習以為常的官治行政，不如現在出臺考慮到需求者的負責任的政策。

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