美國“60天停戰方案”泄露……真主黨新領導人：“繼續走戰爭之路”. November. 01, 2024 08:25. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 美國拜登政府起草的、旨在讓以色列和黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨“停戰60天”的停戰談判草案被泄露。雖然泄露經過尚不清楚，但有人懷疑是不是有否定勢力介入了停戰。真主黨新領導人納伊姆·卡西姆也表示“將繼續走戰爭之路”，因此有分析認為，實現停戰仍然困難。 據以色列官方媒體公共廣播公司10月30日報道，最近正在訪問以色列和黎巴嫩的拜登政府的中東特使阿莫斯·霍克斯坦同月26日起草了壹份談判草案，其內容為，以色列和真主黨停戰60天期間，聯合國維和部隊和黎巴嫩軍隊沒收真主黨的武器，以色列在停戰開始壹周內撤出黎巴嫩。據悉，霍克斯坦和以色列總理內塔尼亞胡領導的內閣將於31日討論該方案。 黎巴嫩總理納吉布·米卡提10月30日在接受當地媒體采訪時表示：“與霍克斯坦通了電話。樂觀地認為，幾天內，或許在（舉行美國總統選舉的）5日之前實現停火。” 但是，10月29日登上真主黨領導寶座的卡西姆在首次電視演說中表現出了繼續戰爭的意誌。他說，真主黨不是伊朗的代理組織，“我們不是代替任何人戰鬥，而是為了保衛黎巴嫩領土而與以色列戰鬥”。他還說：“只要我們認為合適，就可以接受停戰，但目前沒有人提出這樣的建議。” 也有人提出，伊朗有可能在5日舉行的美國總統選舉前對以色列進行報復。10月1日伊朗用彈道導彈空襲以色列本土後，同月26日以色列也大舉空襲了伊朗武器設施。伊朗高層相關人士對美國有線電視新聞網（CNN）表示：“伊朗對錫安主義政權（以色列）侵略的應對將是決定性的、痛苦的。可能會在美國總統選舉前發動攻擊。” 以色列對黎巴嫩的空襲也在持續。10月29日，以色列坦克進攻到了距離國境約6公裏的黎巴嫩南部的基亞姆。據黎巴嫩官方媒體NNA通訊社等報道，這是自同月1日以色列軍隊在黎巴嫩南部發動地面戰爭以來，進入最深處的壹次。

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