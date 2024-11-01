5萬人每年4次出國，卻聲稱“沒錢”繳納國民年金. November. 01, 2024 08:25. by 朴星民 min@donga.com. 據調查，以沒有收入為由申請免除繳納國民年金的加入者中，僅去年壹年就有5萬多人出國4次以上。擁有1輛以上進口車的用戶也達到了1600多名。政府推測，其中大部分人以逃避稅金和保險費等為目的，沒有如實申報收入。 國會保健福利委員會所屬的祖國革新黨議員金宣旼10月31日從國民年金公團收到的《免於繳納者現狀》顯示，以今年6月為基準，在2205.5846萬名國民年金加入者中，免於繳納者達到了286.8359萬名(13%)。 免於繳納制度是加入者因失業、事業中斷、學業等原因難以繳納保險費時，免除壹定期限保險費的制度。但免除期限不包括在國民年金加入期間。以2022年12月為基準，失業導致的免於繳納事例最多，約為255萬名，學業約33萬名，事業中斷約7萬名等。 但在免於繳納者中，僅去年就出國4次以上的用戶就達到了51488名。出國11次以上的繳納例外者有2581名。擁有排氣量3500cc以上的車輛、每年繳納91萬韓元以上汽車稅的免於繳納者有2785名，擁有1輛以上進口車的有1683名。擁有5輛以上進口車的也有33人。 國民年金是以勞動收入和事業收入等為基礎來計算保險費的，因此高額資產家如果沒有收入，也不會繳納保險費。但政府認為，對於經常去海外旅行的免於繳納者，大部分人實際上都有收入，但以回避稅金等為目的，沒有如實申報收入。 即使有收入也不繳納保險費的人如果以後成為貧困階層，政府要通過稅收進行支援，因此誠實準備養老的人最終會受到反向歧視。翰林大學社會福利學系教授石在恩（音）解釋稱：“國民年金拿到的錢比繳納的錢多，因此只有最大限度地延長繳納時間，個人才能穩定地度過老年生活，社會才能節約財政。”

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