執政黨議員：“每次去選區都會挨罵……體感尹總統的支持率在不到20%”. October. 31, 2024 08:17. . “尹錫悅總統好像誤以為自己是參加奧運會的選手。他似乎認為只要不中途放棄，完成任期就可以了。” 在距離11月10日尹總統任期折返中點還有10天之際，國民力量黨壹名議員做出了上述表示。過去曾就職於政權的該議員說：“大選時不是我們齊心協力讓他當上了總統嗎?但尹總統的態度是‘我找回政權回來就行了，還希望什麽?”最近只要詢問不屬於“真正親尹錫悅派系”的執政黨議員們“任期即將迎來折返點……”，便是壹片擔心和憂慮之聲。也就是說，看不到對保守和黨的未來的責任感。 在任期折返點即將到來之際，尹總統的國政支持率再次達到了政府上臺以來的最低值20%。9月第二周首次下降到20%，之後略有上升，6周後國政動力實際上處於放電狀態。 平時對總統持批判態度的執政黨議員表示：“支持率本來就很低。如果支持率上升壹兩個百分點，就會感到安心，反而做出不該做的決定和行動。”在以民心為由要求解決總統夫人金建希問題的韓東勛代表面前，尹總統沒有準備筆和便條，伸直了雙臂面對面坐著，象征著這壹點。當時，針對韓東勛關於總統室人事改革、金建希中斷對外活動等三大要求事項，尹總統以沒有得到確認的錯誤或具體的疑惑為由予以拒絕。也有人尖銳地批評說，尹總統和總統室制定了反駁民心的邏輯，並相信這是民心，陷入了被龍山外的氛圍激怒的惡性循環。 也有人主張，實際感受到國政支持率已經進入了20%以下。多數首都圈執政黨議員表示：“每次去選區時都會受到嚴重的批評。”保守陣營的嶺南議員們也感受到了保守民心對總統的擔憂。大邱和慶北的總統支持率也只有26%。 盡管如此，總統並沒有為此做出任何努力。總統有必要與國民進行交流，察看不足之處，並加以修改，為提高支持率，改變態度。總統室以國會狀況為由，反對引入能夠體現最低水平變化的特別監察官制。對此有評價稱，“好像在看躺著等待任期結束的臥式足球”。 總統也不會把完成任期當作目標吧。尹總統28日、29日接連就醫療、年金、勞動、教育等指出，“四大改革就是民生”，要求取得成果。尹總統還表示：“韓國政府的四大改革是，無論韓國國民生活在哪裏，都要享受高質量的醫療優惠，建設壹個不用擔心養老的國家。”以在遙遠的將來接受歷史評價的“與歷史對話”的說法方式，很難說服國民。 冬天將至。共同民主黨準備穿長款羽絨服到場外，決心以政權的致命弱點金建希為紐帶，高呼彈核和下臺，阻止總統完成任期。在任期過半之前，應該表現出切斷這壹環節的最小限度的努力。

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