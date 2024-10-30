起亞隊季後賽紅利達52億韓元，創歷史新高. October. 30, 2024 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 隊史第12次獲得職業棒球韓國大賽（總決賽）冠軍的起亞隊（KIA）將獲得歷屆最大規模的季後賽（PS）紅利（分紅）。據韓國棒球委員會（KBO）透露，今年PS的16場比賽（外卡決定戰2場、準季後賽5場、季後賽4場、韓國大賽5場）門票全部售罄，共有35.355萬名觀眾入場。因此，KBO通過門票收入賺取了歷史最大規模的約146億韓元。這比之前的最高紀錄2012年的103.9223億韓元（15場比賽）增加了約40%。 在入場券收入中，除去活動的各種費用（約40%），約87.5億韓元將由進軍PS的5支球隊作為紅利瓜分。起亞隊將以常規賽冠軍球隊（17.5億韓元）和韓國大賽冠軍球隊（35億韓元）的身份共獲得52.5億韓元。這比去年獲得綜合冠軍的LG隊獲得的29.43億韓元多出約80%。 根據KBO聯賽規定（第47條收入金的分配），常規賽冠軍將擁有20%的紅利，剩下的分配金中，韓國大賽冠軍將擁有50%、亞軍將擁有24%、季後賽失敗隊將擁有14%、準季後賽失敗隊將擁有9%、外卡決定戰失敗隊將擁有3%。因此，三星、LG、KT、鬥山隊將分別獲得16.8億韓元、9.8億韓元、6.3億韓元、2.1億韓元等紅利。 再加上起亞還將獲得母公司發放的獎金，但確切的規模尚未確定。如果按照KBO和10支球隊制定的上限（PS紅利的50%）母公司支付獎金的話，起亞隊將獲得約78.75億韓元。

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