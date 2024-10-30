美國：“不會限制烏克蘭對朝鮮軍隊使用美國武器”. October. 30, 2024 07:49. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 據確認，被派到俄羅斯的部分朝鮮軍人最近前往烏克蘭戰爭的最前沿庫爾斯克州，美國國防部表示：“不會限制烏克蘭軍隊用美國武器攻擊朝鮮軍人。”還公開了朝鮮向俄羅斯派遣約1萬名兵力的事實。 美國國防部副發言人薩布裏納·辛格當地時間28日在新聞發布會上，被問到“美國是否對向朝鮮軍隊使用武器有限制”時回答說：“沒有。”辛格還表示：“如果朝鮮軍隊投入前線，他們就是共同交戰方。”國際法規定，作為共同交戰方，攻擊其國民不屬於戰爭犯罪。 辛格強調：“如果朝鮮軍隊參與戰鬥，他們將與為本國主權領土而戰的烏克蘭人抗衡。美國承諾，只要烏克蘭需要，不管是什麽援助都會繼續提供。”辛格還表示：“朝鮮向俄羅斯東部派兵約1萬人。預計今後幾周內將補充與烏克蘭接壤的俄羅斯兵力。” 美國國務院發言人馬修·米勒也在同壹天的吹風會上表示：“俄羅斯將朝鮮軍隊部署在靠近烏克蘭國境的庫爾斯克地區。俄羅斯試圖投入朝鮮軍隊支援與烏克蘭軍隊的戰鬥和軍事行動，這壹點非常令人擔憂。” 美國原先推算，朝鮮向俄羅斯出兵3000人左右。但隨著派兵規模增加到1萬名，投入軍事行動的可能性也很大。美國總統拜登當天也首次提及朝鮮向俄羅斯派兵稱，“情況非常危險”。 美國國會也主張，應該與同盟國共同應對朝鮮派兵問題。民主黨參議院外交委員會主席本·卡丁25日在聲明中表示：“為了對抗支持普京的朝鮮，美國將與同盟和夥伴們緊密合作。必須讓俄羅斯在烏克蘭徹底失敗。” 相反，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普的核心外交安保參謀、前總統國家安全事務助理羅伯特·奧布萊恩28日在接受福克斯新聞的采訪時，就烏克蘭要求加入北約表示：“這太挑釁了，有第三次世界大戰的危險。”他反過來表示，“對俄羅斯的制裁相對較輕”，主張加強對俄羅斯的制裁。

한국어