韓銀總裁李昌鏞：“預計今年經濟增長率為2.2~2.3%…原因是出口量減少”. October. 30, 2024 07:49. by 李棟勛記者、世宗=宋慧美記者 dhlee@donga.com. 韓國銀行總裁李昌鏞預測，受出口不振的影響，今年的年經濟增長率將低於8月份修正的預測值（2.4%）。但是，對於經濟增長率下降導致經濟停滯的憂慮，他反駁稱“無法同意”。對於全面經濟刺激政策的必要性，他表示“擔心會有副作用”，表明了反對立場。 29日，出席國會企劃財政委員會國政監查的李總裁表示，“今年的增長率很有可能比2.4%（韓國銀行現有的預測值）低”，“我認為可能會下降到2.2~2.3%左右。”今年第三季度（7月至9月）出口環比減少0.4%，增長率也僅為0.1%，遠不及韓國銀行的預測值（0.5%），這表明有必要修改今年的增長率預測值。 李總裁認為增長率不振的原因是出口量的減少。李總裁表示：“出口金額沒有下降，但是出口量減少了”，“要進壹步分析是汽車罷工等暫時因素，還是競爭力減弱的問題。”對於明年的增長率預測，他表示：“很難馬上說。雖然內需正在按照預想的渠道恢復，但出口會根據美國大選或中國經濟恢復等對外因素而有所不同。” 對於朝野議員關於經濟停滯的看法，他反駁稱，“無法同意。年增長率高於潛在增長率（2.0%）。”對於需要積極的經濟刺激政策的指責，他警告說：“如果全面實施經濟刺激政策，可能會產生副作用。”據分析，這是因為擔心利率下調措施導致物價上漲或釋放的資金流入房地產市場。但他同時表示，“需要以目前陷入困境的個體戶為對象的部分支援。” 副總理兼企劃財政部長官崔相穆29日在國政監查中表示：“認識到小工商業者和個體戶的困難，綜合發表了針對性對策，我認為應該進壹步加強這壹措施。”

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