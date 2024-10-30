“烏克蘭想要155毫米炮彈”……韓國就武器支援陷入兩難境地. October. 30, 2024 07:48. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 記者29日獲悉，作為朝鮮向俄羅斯派兵的對應措施，韓國政府正在討論向烏克蘭支援155毫米炮彈的方案。政府認為，如果向烏克蘭提供殺傷性武器，最優先選項是155毫米炮彈。雖然目前優先討論的是通過美國迂回支援，但如果確認朝鮮派兵規模迅速增加或俄羅斯向朝鮮轉讓尖端軍事技術，不排除直接支援的可能性。尹錫悅總統在當天的國務會議上強調：“俄朝非法軍事勾結是對國際社會的重大安全威脅。這是有可能危害我國安全的嚴重事件。” 政府消息人士當天表示：“朝鮮大規模派兵，我們的共識是也應該為國際社會作出負責任的貢獻。烏克蘭直到最近壹直要求支援155毫米炮彈。”另壹政府消息人士也表示：“最終判斷要由國家安全保障會議決定。以軍隊為中心，正在具體討論是否像以前壹樣通過美國迂回支援還是直接支援，以及提供多大規模的支援等。” 朝鮮不顧國際社會的壹再警告，派兵速度快於預計，朝鮮軍隊即將投入烏克蘭戰場，而且俄羅斯正在越過紅線向朝鮮轉移軍事技術等，都成為韓國政府宣布考慮支援155毫米炮彈的理由。國家情報院評價說，俄羅斯已經轉讓了敏感的軍事技術之壹軍事偵察衛星技術。國情院當天向國會情報委員會報告說：“朝鮮似乎做好了準備，通過購買尖端零部件和與俄羅斯的技術合作，再次發射5月失敗的偵察衛星。” 韓國政府另壹高層消息人士表示：“如果我們向烏克蘭提供殺傷性武器，俄羅斯很有可能以此為名堂而皇之地向朝鮮提供洲際彈道導彈重返技術等，這是最令人擔憂的部分，同時，也不能對與韓半島安保直接相關的朝鮮派兵袖手旁觀。”據解釋，韓國去年曾通過美國迂回支援50萬發155毫米炮彈，它也是烏克蘭目前最優先要求的武器，因此具有象征性，負擔也較輕。 但是，如果決定支援155毫米炮彈，預計在野黨將強烈反對。共同民主黨前壹天也明確表示反對，稱“應該慎重對待向烏克蘭援助殺傷性武器問題。如果隨意處理，可能會危及韓半島的安全，導致緊張局勢加劇。”

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