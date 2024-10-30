在學生閱讀理解能力下降的情況下，引進人工智能教科書是否合適?. October. 30, 2024 07:48. . “不知道孩子們為什麽要成為數字教科書的實驗對象。本來就是過度沈迷於數碼的時代，現在連教科書也用平板電腦看……” 預定明年的引進人工智能數字教科書在即，家長之間引發了激烈的爭議。相當壹部分家長在孩子們“智能手機上癮”本來就很嚴重的情況下，不願意連教科書都換成數碼機器。有人擔心人工智能教科書會降低學生的專註度和閱讀理解能力，降低學習效果。目前世界上還沒有壹個國家全面引進人工智能數字教科書，這也是增加家長們不安的因素。 國會甚至收到了要求擱置引進人工智能數字教科書的國民請願，壹個月內得到56505名的同意，並移交給了教育委員會。 教育現場也出現了很多反對的聲音。全國17名市道教育監中，有9人就引進人工智能數字教科書提出了“慎重意見”。全國市道教育監協議會最近也以財政負擔和侵害個人信息等理由，向教育部發送了“需要調整速度，檢查人工智能數字教科書的改善及完善事項後階段性地引進”等意見。 人工智能數字教科書是副總理兼教育部長李周浩的重點事業。從明年3月開始，以小學三四年級、初中壹年級、高中壹年級為對象，數學、英語、信息、國語科目將優先適用人工智能數字教科書。學校借用“李海瓚第壹代”，把明年接觸人工智能數字教科書的壹代稱為“李周浩第壹代”。教育部原計劃從2026年起在國語、科學、社會、歷史等科目引進人工智能數字教科書，但在輿論的強大壓力下，最近表示將對2026年引進科目“調整速度”。 想來教育部應該感謝強烈的反對輿論。目前，教育現場連超高速網絡等基本設備都不具備。將於明年3月引進的人工智能教科書英語、數學、信息，出版社通過檢驗要到下月底才能決定，測試時間只有3個月。這也是被批評倉促引進的部分。 被稱為教育發達國家的瑞典在2017年引進數字教科書後，去年又廢除了該制度。這是因為有人批評，由於過於數字化的學習方式，學習能力和閱讀理解能力下降。實際上，評價小學四年級閱讀能力的“國際閱讀理解能力研究”顯示，瑞典學生的平均分數從2016年的555分下降到2021年的544分，下降了11分。 韓國的教育現狀如何呢？最近韓國教員團體總聯合會對5848名教師進行調查，結果91.8%的人回答“學生閱讀理解能力比過去有所下降”。當老師說到“事件始發點”時，出現了“老師為什麽罵人”的反應；對於“族譜是什麽”的提問，回答是“豬蹄包飯套餐”。由此可見，韓國在引進人工智能數字教科書的過程中，也需要完善對閱讀理解能力下降的擔憂。 教科書是公共教育的基礎。哪怕就是現在，政府應該表明方針，考慮到有“倉促”的爭議，將經過充分的討論和完善，再引進人工智能數字教科書。因著急推進而失敗的教育政策，會壹直拖學生的後腿。

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