“宇宙大明星”後輩，與憧景的姐姐壹起再次登臺演出. October. 29, 2024 08:27. by 李智允記者 leemail@donga.com. “基民是當今世界上備受尊敬的舞蹈演員。來韓國之前，我向巴黎歌劇院芭蕾舞團的同事們炫耀說要和‘宇宙大明星’基民•金壹起去演出。” “世恩姐姐是我上小學時壹直追著‘壹起跳舞吧’的憧景對象。純血統主義較強的巴黎歌劇芭蕾舞團之所以增加了韓國團員，得益於世恩姐姐的活躍。” 將在下月1日和3日在首爾瑞草區藝術殿堂歌劇院舉行的國立芭蕾舞團《舞姬La Bayadere》中擔任主人公的法國巴黎歌劇院芭蕾舞團的Étoile（首席舞蹈演員）朴世恩（35歲）和俄羅斯馬林斯基芭蕾舞團首席舞蹈演員金基民（32歲）這樣說道。這是兩人在27日藝術殿堂接受采訪時所說的話。兩人時隔14年作為搭檔見面的消息傳開後，每場約2000席規模的門票在3分鐘內售罄。兩人最後壹次合作是2010年環球芭蕾舞團的《舞姬》。 在所屬芭蕾舞團的賽季演出如火如荼的時候，兩人決定抽出時間登上此次舞臺的理由是什麽呢？兩人異口同聲地表示：“第壹次壹起跳舞的地方是15年前的國立芭蕾舞團，因此意義更加深遠。尤其是在韓國能夠出演全幕芭蕾，真的非常高興。”金基民笑著說：“在2010年的《舞姬》中，我的野心太大了。這次我會在後面好好支持姐姐，讓姐姐的舞蹈更加突出。” 兩人在2011年雙雙進軍歐洲，壹躍成為世界級舞蹈演員。當年分別加入馬林斯基芭蕾舞團和巴黎歌劇院芭蕾舞團的金基民和朴世恩在2015年和2021年成為所屬芭蕾舞團歷史上首位東方人首席舞蹈演員。在被稱為舞蹈界奧斯卡獎的“Benois de la Dance”中，金基民和朴世恩分別於2016年和2019年獲得了最佳舞蹈演員獎。 兩人合作的《La Bayadere》在法語中是“印度舞姬”的意思。該劇以古代印度為背景，講述了印度寺院的舞姬尼基婭和戰士索洛爾之間的悲劇性愛情。朴世恩和金基敏將分別飾演尼基婭和索洛爾。此次是第四次出演《舞姬》的朴世恩對至今為止出演同壹作品近100次的金基民贊不絕口。 “有發自內心的感覺，對作品的所有版本都進行了詮釋。2015年基民在巴黎歌劇院芭蕾舞團跳完《舞姬》後，同事們回看了基民的視頻。我記得當時他雖然受傷了，但舞跳得好的樣子讓同事們很吃驚。” 對於夢想成為世界級芭蕾明星的韓國舞蹈演員來說，兩人是榜樣。朴世恩入團後，目前巴黎歌劇院芭蕾舞團的韓國舞蹈家增至7人，芭蕾舞演員全敏哲將加入馬林斯基芭蕾舞團。朴世恩表示，“後輩們的身體條件和技術都在大幅提高，因此很難提出建議。幹藝術這壹行，必須由本人親自去找到正確答案。”金基民這樣回答。 “如果夢想只停留在壹個階段的話，只能成為單調的藝術家。希望不要害怕其他方向。作為前輩，我會努力營造這樣的環境。”

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