在特朗普身上下註的金正恩-普京“派兵賭博”……日益擴大的美國總統選舉“安保變數”. October. 28, 2024 09:50. . 朝鮮外務省副相25日就朝鮮向俄羅斯派兵壹事通過朝鮮中央通訊社表示：“如果有這樣的事情發生，那將是符合國際法規範的行動。”這實際上是承認了派兵。此前，俄羅斯總統普京也提到了戰爭時明確提出相互軍事援助的朝俄“全面戰略夥伴關系”條約第四條，委婉地承認，“依靠這壹條約做什麽、怎麽做取決於我們。”烏克蘭情報總局表示，在俄羅斯庫爾斯克地區發現了朝鮮軍人的身影。處處可見朝鮮軍人被投入前線的情況。 朝鮮和俄羅斯承認派兵壹事，表明派兵程序正在迅速進行，已經到了難以阻擋的地步。特別是，俄羅斯似乎認為，隨著被評價為冷戰時期同盟復活的俄朝新條約在俄國家杜馬得到批準，確保了派兵正當化的根據。由此，在烏克蘭軍隊8月發動突襲、部分占領的俄羅斯西南部庫爾斯克戰線，朝鮮軍隊從“對受到入侵的同盟進行軍事援助”的角度投入戰鬥已成定局。 朝俄的這種派兵速度戰，可以看作是針對11月5日美國總統選舉後國際安全格局變化的賭博，即朝鮮國務委員長金正恩和普京實際上把全部賭註押在前總統特朗普的當選上。以與兩人“兄弟情”而自豪的特朗普壹直承諾，如果當選，將在24小時內結束烏克蘭戰爭。普遍認為，特朗普結束戰爭的解決方案是施壓要求停止對烏克蘭的軍事支援，並以現交戰線為標準承認占領地。也就是說，朝鮮軍隊的參戰可以創造這種有利的終戰條件。 現在距離美國總統選舉只剩下不到10天的時間，但局勢依然撲朔迷離。特朗普當選的可能性也是五五之分，全世界擔心的“特朗普風險”，在金正恩和普京看來倒是“絕佳的機會”。在蹂躪鄰國主權的侵略戰爭中，金正恩政權支援了武器還不夠，還要送上兵力作為“炮灰”，其無情令人咋舌。總有壹天會付出代價的。不過，對於韓國來說，應該周密應對美國總統選舉後世界局勢劇變的可能性。最重要的是，不能無意中被牽著鼻子走，卷入連同盟都可能會脫身的戰爭。

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