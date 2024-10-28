不敢起訴明太均的執政黨，調查拖拖拉拉的檢察機關. October. 28, 2024 09:50. . 由於總統夫人金建希介入公推疑惑的核心相關人士明太均（音），執政黨處於超緊張狀態。明某不僅主張自己向稱自己為“明博士”的尹錫悅總統推薦了前監查院院長崔在亨為國務總理，還稱曾向金建希建議“讓三個人做事”等，不斷爆料。 讓執政黨感到緊張的揭發不止這些。揭露前國民力量黨議員金映宣的公推交易疑惑的姜惠敬（音）在國政監查中表示，明某以進行有利於尹錫悅的輿論調查為代價，讓金映宣得到了公推。如果真的有過上述人事推薦和政治建議，國民的失望感會增大，但並不是非法行為。但是，如果介入公推疑惑和輿論調查造假疑惑屬實，則是要受到刑事處罰的選舉犯罪。這是連其影響都無法預測的事件。 隨著被指與明某有過接觸的20多人“明太均名單”的出現，執政黨落到了每天只能盯著明某嘴巴的地步。明某隱瞞支持曝光的“煙霧事件”傳聞也像幽靈壹樣在汝矣島流傳了很久。 與明某接觸過的執政黨人士認為明某是“政治掮客”，壹致認為揭露不是事實。也有人澄清稱，雖然見過幾次面，但是因為明某說話太過荒唐，斷絕了關系。尹總統21日在與國民力量黨代表韓東勛的面談中，也承認與明某接觸的事實，但表示“認為有問題，所以果斷地斷掉了聯系”。 果然如此的話，執政黨以散布虛假事實損害名譽的嫌疑起訴明某，查明事實關系，讓明某受到處罰即可。然而，卻聽不到明某被起訴的消息。首爾市長吳世勛雖然聲稱已經寫好訴狀，但實際上並沒有提交。據首爾市政務副市長金炳民透露，是因為自己等人的積極勸阻。如果采取法律措施，就會被“明太均問題”所埋沒，壹直成為新聞，因此進行了勸阻。 但在野黨的看法不同。他們認為，執政黨害怕真相得到查明本身。意思是說，如果通過調查，哪怕明某的揭露被部分證實屬實，在以後的地方選舉或議會選舉中可能會受到致命打擊，因此執政黨不能起訴明某。 湊巧的是，正在調查明某和金映宣的檢察機關也進展緩慢。慶南選舉管理委員會委托調查是在去年12月，姜惠敬向檢方提交4000多個通話錄音文件是在今年初。但檢方最近才著手進行強制調查，2名檢察官也是後來才派。據悉，檢察機關本月初對懷疑有輿論調查資料的慶南昌原某公認中介事務所進行了扣押搜查，但沒有發現其他資料。 看著不敢起訴明某的執政黨和在調查上拖拖拉拉的檢察機關，國民們更加好奇該事件的真相。執政黨和檢察機關現在應該留意到，結束“明太均爭議”的辦法，是壹如國民所希望的那樣，盡早查明真相。

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