BLACKPINK ROSÉ的《APT》占據英國單曲排行榜第4位. October. 28, 2024 09:51. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 女子組合BLACKPINK成員ROSÉ與美國流行歌手布魯諾•馬爾斯壹起合作的歌曲《APT.》進入英國官方單曲排行榜“TOP 100”第4位。 據英國官方單曲排行榜顯示,在25日(當地時間)公開的最新排名中,《APT.》排在第4位。這是自18日公開歌曲後,時隔壹周,K-POP女歌手在該排行榜上創下的最高排名。去年7月,韓國DJ兼音樂制作人Peggy Gou憑借《It Goes Like》在同壹排行榜上排名第五。 英國官方排行榜和美國公告牌壹起被稱為世界兩大流行音樂排行榜。 在綜合反映流媒體、CD等英國國內音樂消費方面,被評價為比美國公告牌對趨勢更敏感。英國官方單曲排行榜表示:“歌曲題目《APT.》是《apartment》的韓國式發音”,“從韓國酒文化中被稱為‘公寓遊戲’的酒桌遊戲中獲得了靈感。” 在同壹排行榜上,防彈少年團(BTS)成員朴智旻(JIMIN)的個人專輯主打歌《Who》比前壹周下降10位,排在第48位,連續14周進入前100名。在該排行榜上,布魯諾-馬斯憑借與Lady Gaga合作的《Die with a Smile》占據第三的位置。

