越過紅線的普京，首次提及朝鮮向俄羅斯派兵時說“我們知道該怎麽做”. October. 26, 2024 07:53. by 巴黎=常駐記者趙恩娥、華盛頓=常駐記堵文炳基 achim@donga.com、weappon@donga.com. 俄羅斯總統普京當地時間24日首次提及朝鮮向俄羅斯派兵壹事，稱“這事情我們知道該怎麽做”。有分析認為，當天上午俄羅斯國家杜馬批準的《俄朝條約》中有關相互軍事援助的條款實際上承認了朝鮮派兵。同壹天，烏克蘭當局表示，“在戰爭最前線俄羅斯庫爾斯克州看到了朝鮮軍隊”，並暗示即將與朝鮮軍隊發生首次軍事沖突。 據路透社等媒體報道，普京當天在俄羅斯韃靼斯坦共和國喀山舉行的金磚四國峰會總結記者會上，被美國記者問及佐證朝鮮向俄羅斯派兵情況的衛星照片的看法，他回答說：“衛星照片是真實的，如果有照片，肯定會反映什麽。” 普京還提到了俄朝條約中明示軍事援助的第四條，並表示：“根據該條款，我們做什麽、怎麽做是我們的事情。我深信不疑，朝鮮領導層會真誠接受這壹協議。”這與前壹天俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃否認朝鮮派兵壹事、稱之為“虛假、誇張情報”形成鮮明對比。 美國也把朝鮮稱為“共同交戰方”，再次確認朝鮮向烏克蘭戰爭派兵的事實。正在歐洲巡訪的美國國防部長勞埃德·奧斯汀24日在意大利羅馬舉行的記者會上表示：“有證據表明俄羅斯有朝鮮軍隊。朝鮮如果想作為共同交戰方代表俄羅斯參戰，那將是非常嚴重的問題。” 此外，烏克蘭國防部情報總局表示：“第壹批朝鮮派遣軍被部署在與烏克蘭接壤的俄羅斯西南部庫爾斯克州。”據當地媒體報道，包括3名將軍級官員和500名軍官在內，朝鮮派兵的約1.2萬人中，有壹部分人23日在庫爾斯克州首次被目擊。英國《衛報》等媒體解釋說：“烏克蘭8月占領俄羅斯本土後，普京總統壹直想報仇。”

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