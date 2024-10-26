尹錫悅的支持率，執政黨支持層也分裂為“肯定48%、否定40%”. October. 26, 2024 07:52. . 韓國蓋洛普昨天公布的民意調查結果顯示，對尹錫悅總統履行職務的肯定評價為20%，比上周下降2個百分點。在9月第二周的調查中，該數值創下政府上臺以來的最低值（20%），此後小幅上升，但這壹次再次創下最低值。否定評價也比上周上升1個百分點達到70%，與9月第二周的最高值持平。在國民力量黨支持層中，肯定和否定評價分別為48%和40%。執政黨支持層上周的支持率為56%，隨著肯定評價大幅減少，本周已不到壹半。 尹總統支持率惡化的根本原因，在於圍繞總統夫人金建希的各種疑惑和爭議。被調查者認為“金建希問題”（15%）最多，其後依次為“經濟、民生、物價”（14%）、“溝通不足”（12%）、“整體錯誤、獨斷孤行”（6%）。在回答“溝通不足”或“獨斷孤行”時，也包含著對金建希問題的否定看法。 總統的國政支持率無異於體現政府國政推進動力的指標。很多人評價說，20%左右的支持率已到了難以運營國政的危險階段。據說，如果連這條線都倒塌，跌至20%以下，實際上就會處於“心理彈核”狀態。最近政界和官界認為，如果支持率停留在20%-29%，公務員就會開始不聽話，連執政黨也不會看總統的眼色。 事實上，金建希問題早已成為耗盡所有國政動力的黑洞。盡管如此，尹總統仍然表示，“即使有人扔石頭，也要挨著往前走”，絲毫沒有屈服的跡象。反而以與要求整理金建希問題的執政黨代表進行壹場對決的姿態，助長了執政黨的內訌。在連迫切需要與在野黨合作的朝小野大的國會現實都不顧的情況下，如果執政黨也分裂，部分人背道而馳，那麽國政將如何發展令人擔心。 在尹總統回避金建希問題的期間，這種羞愧卻完全由國民承擔。在醫政矛盾長期化、三大改革停滯不前導致疲勞感達到極點的情況下，國民對圍繞金建希的各種低級言論感到厭煩。無論是為了國家，還是為了總統夫婦自己，都應該在更晚之前做出決斷。國民的耐心已經見底了。

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