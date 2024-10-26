如果總統不想局面鬧得不可收拾. October. 26, 2024 07:52. . 6350多個，這是從今年5月起朝鮮向韓國放飛的氣球。朝鮮在2016年至2017年壹年裏放飛的裝有對南傳單的氣球約有1000個。短短5個月時間，這壹數字就高達6倍以上。 據悉，首爾市長吳世勛最近敦促軍方更加積極地應對垃圾氣球。為了讓氣球爆裂，給它貼上發熱計時器和火藥，壹再引發火災，引起了吳市長的擔憂。如果墜落在北漢山或南山發生大型山火怎麽辦？可能會發生人員傷亡的慘劇。 由於沒有合適的方法，軍方“最好盡快收掉掉落的氣球”的態度近乎不作反應。很多市民的日常生活都暴露在危險之中，時間在流逝。但是，壹旦發生大火、人員死亡，“將采取堅決的軍事措施”，聽起來像是在希望局面不好收拾。 這幾天，朝鮮放飛了譴責尹錫悅總統夫婦的傳單氣球。氣球落在了尹總統迎接外國首腦的國賓歡迎儀式上。衛星定位系統（GPS）瞄準了總統室。每當垃圾氣球來時，軍方都表示“沒有危害安全的物質”。但是現在，誰也不能保證沒有用威脅市民生命的物質來瞄準目標。 這就是鴕鳥思維。鴕鳥遇到猛獸把頭埋進沙子。在危機來臨的情況下，並不想解決問題，而是置之不理或視而不見。 尹總統對“金建希風險”的應對也類似。在11月10日任期還沒有過半的時候，尹總統的國政運營支持率為20%的原因是什麽，因為否定評價金建希問題排在第壹位的原因是什麽，只要稍微對民心感到敏感，就會知道原因。但在近1年的時間裏，沒有看到完全消除這種風險的樣子。 壹名執政黨人士表示：“總統的危機不是來自外部爆炸，而是來自內部爆炸。所以更加嚴重。”據他透露，導致李明博總統國政支持率暴跌的瘋牛病風波的原因，接近於外部沖擊的“外爆”。但是，尹總統的支持率探底，是尹總統自己長時間放任“金建希風險”的內部矛盾造成的“內爆”。就像鴕鳥把頭埋進沙子裏壹樣。 “明太均風險”也是如此。金建希與明某進行了怎樣的對話，其中到底是什麽問題，總統室的幕僚似乎都不明白。應該也沒有幕僚對尹總統說“調查壹下進行了什麽對話”。尹總統在與國民力量黨代表韓東勛的面談中表示，“和我不同，是想安撫明某，好好地舉行選舉”。但金建希為何要安撫明某，他沒有說明。對於韓東勛要求整理“金建希人馬”的人事改革，尹總統的態度是“他們做錯了什麽”。 壹名熟悉尹總統的人士表示：“尹總統是不撞南墻誓不休的類型。”人事改革，不僅要在有具體錯誤的時候進行，也要在民心要求、需要變化的時候進行。時機很重要。如果認識到對金建希的輿論有多嚴重，如果因此國政運營動力失去力量，就應該現在做出決斷。如果不想局面鬧得不好收拾的話。

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