“平生難得壹見的WS”，門票轉售價格創歷史新高. October. 26, 2024 07:52. by 任寶美 bom@donga.com. “本賽季的世界大賽是像哈雷彗星壹樣到來的比賽。” 美國體育專門媒體《The Athletic》將2024美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽（總決賽•7戰4勝制）比喻為哈雷彗星。哈雷彗星是以約76年為周期，在地球上可以觀察的彗星，意味著壹生中看兩次就算是經常看到的程度，是非常罕見的比賽。 從26日開始在洛杉磯道奇體育場開始的洛杉磯道奇隊和紐約揚基隊的世界大賽是MLB頂級球隊之間的對決。本賽季道奇隊在國家聯盟（NL）中取得了最多勝場數（98勝），揚基隊在美國聯盟（AL）中也拿到了最多勝（94勝）。這是自1995年引入外卡制度以來，兩大聯盟最多勝球隊之間第四次在世界大賽上相遇。這也是兩隊時隔41年再次在世界大賽上相遇。 特別是，在此次世界大賽中，NL本壘打王大谷翔平（道奇隊•56記本壘打）和AL本壘打王阿隆•澤基（紐約揚基隊•58記壘打）之間的真正較量成為熱門話題。這是自1956年米奇•曼德爾（紐約揚基隊）和杜克•斯奈德（布魯克林道奇隊）相遇後，兩隊陣容中首次都有“50記本壘打”擊球手。 被評價為事實上已經確定本賽季各自聯盟最有價值球員（MVP）的大谷翔平和澤基都是首次參加世界大賽。澤基（或譯賈奇）2016年進軍頂級聯賽，2017年獲得AL新人獎，2022年刷新AL最多本壘打記錄（62記本壘打），成為AL MVP。接著在他擔任隊長第二年的今年，時隔15年帶領球隊進入了世界大賽。大谷翔平也在2018年洛杉磯天使隊出道並獲得AL新人獎，之後兩次登上AL MVP（2021、2023），但從未踏上過秋季棒球舞臺，在本賽季前夕他作為自由簽約選手（FA）轉會到道奇隊，直接帶領球隊進入了世界大賽。 在此次世界大賽中，以澤基、大谷翔平為首，包括道奇隊的穆基•貝茨、弗雷迪•弗裏曼、揚基隊的吉安卡洛•斯坦頓在內，僅常規賽MVP獲獎者就有5人。這是歷史上MVP獲獎者最多的世界大賽。在此之前，最高記錄是4人。貝茨說：“這是所有人都想要看到的畫面。我們也希望如此。兩支好隊伍相遇了。當然，要橫穿美國進行（從西部洛杉磯到東部紐約）漫長的飛行，但因此也會更加有趣。” 因為是出了名的盛宴，票價也在飆升。美國有線電視新聞網（CNN）24日報道說：“據門票轉售網站TickPick透露，本賽季世界大賽的門票平均飆升至1703美元（約236萬韓元）。”此前的世界大賽轉售門票的平均最高價是芝加哥小熊隊戰勝克利夫蘭隊時隔108年再次奪冠的2016年世界大賽時創下的1691美元。日本電視臺為了現場直播大谷和山本由伸等兩名日本選手參加的世界大賽，將預定播出時間重疊的人氣動畫片《海賊王》的新插曲系列的公開時間推遲了壹周。 在第1場比賽兩隊的首發投手方面，道奇隊將派出傑克•弗拉赫蒂，揚基隊的投手是蓋瑞特•科爾。弗拉赫蒂在此次季後賽（PS）的3場比賽中首發出場，平均責任失分高達7.04，但在國家聯盟冠軍系列賽第1場比賽中，他以7局無失分的成績完成了好投。揚基隊的老將科爾在此次PS的3場比賽中首發出場，平均責任失分3.31，表現中規中矩。

한국어