克服校園暴力,以足球掘起的高麗人少年之夢. October. 25, 2024 08:03. by 孫俊英記者、鄭美京=實習記者 hand@donga.com. “進球後做慶祝動作時,會感受到在學校、補習班裏從未感受到的快樂。” 高麗人第四代崔-亞歷山大(14歲)10日在首爾麻浦區首爾世界杯體育場輔助競技場結束足球比賽後,喘著粗氣對記者說。亞歷山大來自俄羅斯。他在小學1年級的2017年與高麗人第三代的父母壹起進入了韓國。 亞歷山大代表韓國參加了本月10日至12日由國際救援團體“希望朋友-饑餓對策”主辦的結緣兒童足球大會“希望杯”。雖然他的國籍依然是俄羅斯,但他還是代表韓國隊參賽。饑餓對策(Korea Food for the Hungry International)每2年主辦壹次的希望杯是為了邀請全世界的結緣兒童到韓國,幫助他們培養夢想而策劃的。亞歷山大當天表示:“雖然非常努力,但最終還是輸了。” 亞歷山大說:“在體驗其他國家的文化時,想看看神奇的東西。如果足球踢得好,感覺可以走遍全世界,所以開始了這項運動。”接著,他補充道,“踢足球時,和隊員們壹起高喊‘加油’並擊掌時,心情是最好的”,“看到直到最後都沒有放棄的其他球隊選手,感覺很帥。” 目前定居忠北清州市栗陽洞的亞歷山大的生活其實並不順利。今年3月,亞歷山大在路上被2名前輩和1名同年級學生拳打腳踢。原來是學校的前輩們煽動打架,玩賭誰贏等遊戲。 亞歷山大當天被拳頭擊中嘴唇和臉部,被打得壹塌糊塗,接受了4周的治療,僅治療費就達100萬韓元以上。母親因照顧兒子而遭到公司解雇。此後,亞歷山大本人自願轉學到其他中學。 亞歷山大目前只專註於自己的夢想足球。為了備戰大賽,進行合宿生活,下午6點吃晚飯,壹直練習到晚上11點。 亞歷山大說:“胸前掛著太極徽章,像真正的足球選手壹樣生活,感覺非常有趣。我想努力練習足球,成為壹名優秀的足球運動員。”

