美國：“朝鮮將在烏克蘭戰場上成為靶子”……俄羅斯：“如果韓國向烏克蘭提供武器，將嚴厲應對”. October. 25, 2024 08:24. by 巴黎=常駐記者趙恩娥、崔智善記者，申圭鎮記者 achim@donga.com、aurinko@donga.com、newjin@donga.com. 在國際社會圍繞朝鮮向俄羅斯派兵問題越來越擔心的情況下，美國白宮當地時間23日正式確認了朝鮮派兵事實，並警告說，如果朝鮮軍人被實際部署在戰鬥中，將成為烏克蘭軍隊“正當的靶子”。同壹天，德國和奧地利還召見朝鮮外交官，批評了朝鮮派兵。 而俄羅斯卻對考慮向烏克蘭提供殺傷性武器的韓國發出了威脅。據俄羅斯國際文傳電訊社等媒體報道，俄外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃23日表示：“韓國不能支援烏克蘭……將對所有可能威脅安全的措施進行嚴厲的應對。”俄羅斯聯邦議會下院24日批準了俄羅斯與朝鮮的《全面戰略夥伴關系條約》，正式宣布與朝鮮的密切關系。 也有人預測，朝鮮向俄羅斯派兵，將超越韓半島給國際局勢帶來相當大的影響。美國外交媒體《外交政策》等預測說，如果韓半島發生類似情況，與朝鮮簽訂軍事合作的俄羅斯有可能介入。《紐約時報》也認為，作為派兵的回報，朝鮮很有可能從俄羅斯得到洲際彈道導彈和核潛艇等技術支援。 ● 白宮：“朝鮮將成為正合適的靶子” 白宮國家安全事務助理約翰·柯比23日在記者會上表示：“我們認為，本月初至中旬，朝鮮至少向俄羅斯東部派遣了3000名軍人。他們從朝鮮元山地區乘船前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，前往位於俄羅斯東部的多個俄軍訓練設施接受訓練。” 柯比特別警告說：“結束訓練的朝鮮軍人有可能轉移到俄羅斯西部，與烏克蘭軍隊交戰，屆時將成為（烏克蘭軍隊的）‘正合適的靶子。烏軍將像從俄羅斯軍人手裏保衛自己壹樣對待朝鮮軍人。” 烏克蘭軍隊今年8月6日起占領了俄羅斯西南部庫爾斯克州蘇美壹帶。這是2022年2月烏克蘭戰爭爆發後烏克蘭首次占領俄羅斯本土。分析認為，柯比的話是指，如果朝鮮軍人部署到該地區幫助俄羅斯軍隊，也將受到烏軍的攻擊。 對於朝鮮通過派兵獲得的代價，柯比回答說：“目前還不太清楚。”但他同時表示：“俄羅斯和朝鮮展現了史無前例的直接軍事合作。這不僅對歐洲，對印度太平洋的安全也會產生影響。” 同壹天，德國外交部也在社交媒體X上公開了召見朝鮮駐德國大使館臨時代辦的事實，並指出：“朝鮮如果用兵力支援俄羅斯的侵略戰爭，將嚴重違反國際法。”奧地利外交部也表示：“對朝鮮武器和兵力出現在俄羅斯的報道表示深切憂慮，召見了朝鮮大使。” ● “擔心烏克蘭戰爭變成韓朝代理戰爭” 有人預測說，如果韓國增加對烏克蘭的支援，可能會出現韓朝代理戰爭的局面。《外交政策》報道說，韓國政府針對朝鮮的所作所為，正在考慮向烏克蘭支援殺傷性武器，並派遣翻譯人員，以便烏克蘭軍隊審問朝鮮俘虜。該媒體分析稱，“韓國提出將對烏克蘭的非殺傷性軍需物資支援轉換為武器支援的方案，這意味著戰爭將擴大到地球的另壹邊……可能會把在烏克蘭庫爾斯克的戰爭變成韓國的代理戰”。 也有很多人預測，通過朝鮮派兵，俄羅斯將加強對朝鮮的支援。《紐約時報》分析說，朝鮮國務委員長金正恩可以從俄羅斯獲得洲際導彈和核潛艇技術，俄羅斯總統普京可以對階段性地允許烏克蘭發射本國導彈的美國政府進行威脅和警告。 美國安保智庫斯汀森中心的朝鮮問題專家瑞秋·李首席研究員表示，“朝鮮將更多地依靠俄羅斯”，並預測如果韓半島發生緊急情況，俄羅斯的存在感將會得到加強。 此外，還有人呼籲美國針對朝俄合作采取軍事行動。美國眾議院情報委員會主席、共和黨籍議員邁克·特納23日在聲明中表示：“如果朝鮮兵力入侵烏克蘭領土，美國應該認真考慮對朝鮮軍隊采取直接軍事行動。”

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