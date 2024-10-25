IMF：“韓國人均GDP為3.6132萬美元，連續兩年跑贏日本”. October. 25, 2024 08:04. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）預測，韓國人均國內生產總值（GDP）繼去年之後，今年也將超越日本和中國臺灣。 24日，據韓國銀行透露，IMF在本月22日發表的《世界經濟展望》報告中推測，今年韓國的人均GDP較去年增加1.6%，達到3.6132萬美元。IMF計價的韓國人均GDP從2021年的3.7518萬美元減少至2022年的3.4822萬美元，去年再次恢復上升趨勢。 IMF計價的今年日本的人均GDP為3.2859萬美元。與去年相比減少了3.1%，與韓國的差距比去年更大。中國臺灣今年的人均GDP為3.3234萬美元，比去年增加2.6%，超過了日本，但比韓國少2898美元。 對於日本的人均GDP低迷，韓國銀行相關人士分析稱，“受日元貶值的影響，換算成美元的日本人均GDP相對較低，考慮到日本最近的低增長趨勢，出現了這樣的數值。” 但據推測，今年適用購買力平價指數（PPP）的人均GDP，中國臺灣（7.9031萬美元）將大幅超過韓國（6.296萬美元）。PPP不是以各國貨幣為單位計算的GDP單純換算成美元，而是同時反映物價水平的數值。通常，本國物價比其他國家低，如果可以用同樣的金額購買更多的財物和服務，以PPP為準的人均GDP就會很高。 此外，IMF還預測稱，到2027年韓國人均GDP或將首次突破4萬美元大關。以今年的預測值為準，人均GDP超過4萬美元的國家有盧森堡（13.523萬美元•第1位）、美國（8.66萬美元•第6位）等28個國家。

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