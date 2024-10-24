烏克蘭：“朝鮮第壹支部隊23日將抵達庫爾斯克”. October. 24, 2024 08:18. by 趙은아 achim@donga.com. 烏克蘭情報部門聲稱，朝鮮派出的第壹支部隊將於當地時間23日抵達烏克蘭占領的俄羅斯本土激戰地庫爾斯克州。如果屬實，朝鮮軍隊和烏克蘭軍隊遲早會發生武力沖突。 據美國軍事專門媒體《戰區》等報道，烏克蘭國防部情報局局長基裏洛·布達諾夫22日聲稱：“朝鮮軍隊的第壹支部隊最快將於23日抵達俄羅斯南部的庫爾斯克州，他們將幫助保護庫爾斯克免受烏克蘭軍隊的侵害。”烏克蘭情報當局原先預測，派往俄羅斯的2600名朝鮮軍人先遣隊最快將於11月1日左右投入到庫爾斯克。 庫爾庫斯州與烏克蘭東北部蘇美州接壤，位於俄羅斯東南部。烏克蘭8月發動突襲性的地面戰，占領了該州部分地區。這裏和烏克蘭東部地區壹起被稱為戰爭的最大激戰地。 烏克蘭總統澤連斯基22日通過演講表示：“朝鮮軍隊兩個旅正在（當地）訓練，每個旅6000人。”分析認為，這壹表態是在又壹次強調，朝鮮軍人正在參加烏克蘭戰爭。澤連斯基提及的朝鮮軍人數與國家情報院的分析相似，即朝鮮決定派遣包括特種部隊在內的4個旅（約12000名）規模的兵力。 此外，自稱俄羅斯獨立媒體的“ASTRA”22日通過社交媒體電報頻道上傳了貌似朝鮮軍人站在建築物外部的視頻。在視頻中，可以聽到“好累”“晚了”等帶有朝鮮口音的韓國語。 不過，西方國家對朝鮮派兵問題仍然表現出慎重的態度。北約秘書長馬克·呂特22日在愛沙尼亞塔林舉行的記者會上表示：“21日與尹錫悅總統通電話時，請求派專家向北大西洋理事會介紹情況，總統接受了邀請……將於下周初（派遣）。”但是，對於記者關於朝鮮派兵的提問，他回答稱，“無法確認”。

한국어