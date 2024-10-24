詹姆斯父子常規賽首次同時登場，創NBA歷史. October. 24, 2024 08:17. by 任寶美 bom@donga.com. “感受壹下賽場的激烈程度。不要害怕失誤，要有自信。” “國王”勒布朗•詹姆斯（40歲•洛杉磯湖人隊）在23日與明尼蘇達森林狼隊的2024~2025賽季美國職業籃球（NBA）主場揭幕戰前夕，對長子布朗尼•詹姆斯（20歲）做出了上述表示。布朗尼是在6月舉行的NBA選秀大會上，以第2輪第55順位被指名加入湖人隊的新人球員。 詹姆斯父子在當天的比賽第二節2分41秒的時間裏壹起站在球場上，創下了NBA歷史上首次“父子同時登場”的記錄。首發出場的父親當天上場34分39秒，得到16分、5個籃板球、4次助攻，在第2節還剩4分鐘時，兒子替補上場，共上場2分41秒，得到1個籃板球。他分別嘗試了壹次2分球和3分球投籃，但均以失敗告終。 坐在替補席上的勒布朗和布朗尼在第二節還剩4分鐘時壹起進入球場，來到湖人主場Crypto.com球館（即斯臺普斯）的球迷們用吶喊聲和掌聲祝賀了歷史性的“父子同時登場”。在球場上壹起打球期間，父親還給想要防守帶球的兒子的對方球員上了掩護，妨礙了行進路線。這時觀眾席上爆發出歡呼聲。曾壹起效力於美國職業棒球大聯盟（MLB）西雅圖水手隊的老肯•格裏菲（74歲）、小肯•格裏菲（55歲）父子當天壹同來到賽場，祝賀詹姆斯父子同時登場。他們是MLB中第壹對在同隊壹起效力的父子。格裏菲父子在比賽前還與詹姆斯父子合影留念。 賽後與父親並排接受采訪的布朗尼在被問及比賽中印象最深刻的瞬間時，回答說：“第壹次和父親壹起登場比賽的時候。這是絕對無法忘記的瞬間。”勒布朗說：“能夠依然作為球員和兒子壹起上場打比賽是我人生中收到的最大的禮物”，“布朗尼為了去自己想要的地方，每天都會進步。他能夠站在這裏，我感到很自豪。”當天，湖人以110比103擊敗明尼蘇達森林狼隊，取得了主場揭幕戰的勝利。 另外，衛冕冠軍波士頓凱爾特人隊當天以132比109完勝紐約隊。凱爾特人隊在單場比賽中投進29個三分球，追平了NBA歷史最高紀錄。

한국어