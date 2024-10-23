Kakao公開AI服務“Kanana”，“能理解群聊對話脈絡”. October. 23, 2024 08:35. by 張恩智記者 jej@donga.com. Kakao22日公開了不僅能理解壹對壹對話，還能理解“群聊”對話脈絡的人工智能（AI）服務“Kanana”。 Kakao代表鄭信雅（音）當天在京畿龍仁Kakao AI校園舉行的“if Kakao AI 2024”主題演講中介紹“Kanana”說，“在生成型AI時代，Kakao也向往在多種關系和對話中考慮個人脈絡和感情的超個人化AI服務。”這是與Kakao Talk不同的應用程序，經過公司內部的示範引進，將於明年初正式上市。 公司方面解釋說，“Kanana”的目標是作為不同於壹般AI代理人的“AI Mate”的價值。Kakao方面解釋說，將把以特有的角色為先導的“Kanana”像“AI至親好友”、“AI鐵哥們”壹樣融入到日常生活中。 Kanana將以個人Mate“Nana”和群聊Mate“Kana”的形式出現。Nana不僅記得與用戶的壹對壹對話，還記得群聊對話。Kana可以只記住常駐群聊對話內的對話內容，提出符合群聊對話特點的提案。例如，如果是家庭群聊聊天室，會記住媽媽以前提到的旅行地，在制定旅行計劃時推薦該地區的宿舍，在學習小組聊天室，Kana會理解並概括附加的論文，並給出相關問題或打分。

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