以色列選擇性攻擊真主黨“財路、軍火庫、情報局”. October. 22, 2024 08:15. by 李智允記者 asap@donga.com. 以色列從1日起越過黎巴嫩國境發動地面戰爭，空襲被稱為親伊朗武裝團體真主黨“財路”的金融機構，攻勢越來越猛烈。16日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯最高領導人葉海亞·辛瓦爾被打死後，武裝沖突進壹步加劇，因此有分析認為，盡管美國等國進行斡旋，但短期內很難實現停火。 據路透社等媒體報道，20日晚，以色列軍隊空襲位於貝魯特郊區達希耶的金融機構“阿爾卡德·阿爾哈桑”的三個分支機構。以色列軍方表示：“相關金融機構正在參與真主黨的資金籌措。”1983年成立的阿爾卡德·阿爾哈桑被稱為“真主黨的財路”，從2007年起被美國財政部列入制裁名單。同壹天，以色列軍隊還空襲了位於貝魯特外圍的真主黨情報局和地下武器庫。據悉，在這壹過程中有3名真主黨幹部死亡。 下個月5日即將舉行總統選舉的美國雖然向以色列方面要求縮小空襲規模等，正在進行停戰斡旋，但以色列似乎沒有傾聽。美國國防部長勞埃德·奧斯汀19日破例強烈批評說：“（以色列攻擊）平民傷亡過多。敦促減少對貝魯特附近的空襲。”但是，第二天視察與黎巴嫩接壤的以色列北部部隊的以色列國防部長約亞夫·加蘭特表示：“我們的目標是徹底清掃（真主黨根據地）黎巴嫩南部，以便以色列北部居民返回。已經超越了單純地擊退敵人，正在走向徹底摧毀南部村莊的階段。” 以色列還攻擊了駐紮在黎巴嫩南部的聯合國維和部隊（聯黎部隊）。聯黎部隊在20日發表的聲明中譴責說：“以色列軍隊故意用推土機推倒哨所和圍欄。這明顯違反了國際法和安理會決議。”聯黎部新根據2006年以色列和真主黨的“34天戰爭”後聯合國安理會通過的1701號決議，駐紮在黎巴嫩邊境地區。 有分析認為，美國總統拜登的中東特使、白宮高級顧問阿莫斯·霍克斯坦為停戰談判計劃於21日訪問黎巴嫩，但以色列反而加強攻勢，停戰談判實際上已無望。霍克斯坦計劃會見黎巴嫩總理（伊斯蘭遜尼派）和國會議長（伊斯蘭什葉派）等，討論停戰方案。 但據美國網絡政治媒體Axios報道，以色列在霍克斯坦訪問黎巴嫩前夕的17日向美國提出，“以軍駐紮黎巴嫩”作為停戰談判的條件。美國政府高層表示：“以色列的停戰條件是黎巴嫩主權受到侵犯，因此很難接受。”

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