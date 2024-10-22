“連接歷史名勝，激活商圈”，擁有600年歷史的南大門市場將煥然壹新. October. 22, 2024 08:15. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾代表性傳統市場“南大門市場”將成為和南山、崇禮門等歷史名勝相連的空間。 首爾市21日表示，將以因設施落後、流動人口減少等而陷入困境的南大門市場為對象，通過城市空間革新促進商圈活性化。南大門市場是擁有約 600 年歷史的韓國代表性傳統市場。首爾市相關人士表示：“在大型化、高級化的購物中心趨勢下，為了保存傳統市場並可持續發展，正在探索發揮傳統市場固有的零售流通作用的同時，履行社區空間功能的空間創新方案。” 目前，首爾市作為該計劃的壹環，正在選定連接南大門市場和附近的南山、崇禮門等歷史文化名勝的基本計劃及妥當性勞務企業。如果該項目得以推進，將整頓從南山連接到南大門市場的素月路和小波路、會賢洞胡同街約1.6公裏路段的步行環境。另外，還計劃利用素月路不常用的地皮，為市場訪客和商人建立“市場文化振興中心”。中心上部將裝飾成屋頂公園，成為可以欣賞南大門風景的休息空間。 為了讓外國人感受到韓國的“傳統市場感性”，還將整頓基礎設施。計劃將南大門市場胡同街重新打造成想步行的地面模式，並設置感性空間照明和裝飾物等，打造充滿魅力的步行感性空間。另外，2018年以後被閑置的轉運站（臨時收集垃圾的地方）用地將利用地下空間，為南大門市場訪客打造休息空間。 首爾市以南大門市場為起點，在東大門市場、馬場畜產品市場、清涼裏壹帶市場等其他傳統市場也考慮到與周邊地區的聯系，正在制定城市空間綜合計劃。首爾市相關人士表示：“今後首爾市內其他傳統市場也將擴大適用這種事業，在維持市場固有認同感的同時，制定與周邊地區共同發展的方案，並持續推進建立充滿活力的傳統市場。”

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