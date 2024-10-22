“厚度10.6毫米”的Galaxy Z F上市……三星也加入“薄手機的戰爭”. October. 22, 2024 08:15. by 全南赫記者 forward@donga.com. 三星電子21日推出了歷代Galaxy Z F（折疊屏）手機系列中最薄、最輕的智能手機Galaxy Z F特別版”。在折屏智能手機市場上與中國企業展開厚度戰爭的三星電子將“薄而強的性能”作為競爭力。 Galaxy Z F特別版的最大特點是歷代Galaxy Z F系列中最薄的厚度、最輕的重量。折疊時標準厚度為10.6毫米，重量為236克，比前款Galaxy Z F6薄1.5毫米，輕3克。薄而輕，屏幕卻變寬了。展開時主屏幕的對角線長度為203.1毫米（8英寸），比前款193.2毫米（7.6英寸）寬了10毫米左右。 三星電子強調，折疊時的蓋屏也采用了21:9比率、對角線長度164.8mm（6.5英寸）的顯示屏，可以帶來與現有直板智能手機壹樣的可用性和手感。 Galaxy Z F系列還展示了強大的性能。Galaxy Z F特別版首次搭載2億像素的廣角攝像頭，與前款Galaxy Z F6的5000萬像素廣角相機相比，提高至4倍。最近華為公開後成為話題的“雙折”智能手機Mate XT的主攝像頭也是5000萬像素。內存容量為16GB，比前款（12GB）有所增加，預計將提供更加順暢的使用環境。相當於手機“大腦”的應用程序處理器搭載了與前款相同的Galaxy專用驍龍8第三代。 Galaxy Z F特別版的顏色是黑影，存儲容量是512GB的單壹款式。產品銷售將從25日上午9時起通過三星網站和3家移動通信公司的官方網上商城開始。價格為278.96萬韓元，比前款（238.81萬韓元）上漲40萬韓元左右。三星電子計劃到今年底為止，向購買並開通產品的顧客提供Galaxy Ring、Galaxy Watch Ultra、Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Tab S10 Ultra產品的優惠券。可以體驗並購買產品的快閃店將從25日起在全國15家百貨商店運營兩周。 通常三星電子的折疊式智能手機在7月至8月通過Galaxy Unpack活動上市。前款Galaxy Z F6也於7月在法國巴黎公開。在短短3個月內，三星電子推出了性能和硬件等比前款有所改善的高端產品。有分析認為，這是考慮到最近與以“薄”和“革新”為先導的中國智能手機的競爭。 據市場調查企業Counterpoint Research透露，三星電子今年第壹季度（1月-3月）的全球折疊式手機占有率為23%，將第壹的位置拱手讓給了華為（35%）。另壹中國企業榮耀今年第二季度（4月-6月）在西歐市場超過三星電子，首次占據占有率第壹的位置。華為的代表折疊式智能手機Mate X5的折疊厚度為11.1毫米，榮耀的Magic V3的折疊厚度為9.3毫米。小米最近推出的Mix F4”的折疊厚度僅為9.47毫米。

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