聖水大橋倒塌30年，我們安全了嗎？. October. 22, 2024 08:14. . 21日是聖水大橋坍塌事故30周年。1994年當天，聖水大橋北端坍塌，正在過橋的市內公交車和車輛墜落，包括上學路上的8名舞鶴女子高中的學生在內，共有32人失去了生命。竣工不過15年的大橋瞬間倒塌，給人們帶來了巨大的沖擊。 聖水大橋坍塌的技術原因是承受過重負荷的橋梁積累疲勞，導致裂縫。如果沒有在每個施工階段積累豆腐渣工程，就不會發生這種裂痕。在聖水大橋設計、監理、施工、維護全過程中，不遵守基本的安全麻痹癥、為減少施工時間和費用而出現的腐敗慣例不斷蔓延。與設計圖紙不同，建設公司施工不善，負責監理的公務員對此睜壹只眼閉壹只眼。首爾市雖然察覺到了危險，但疏忽了維護和維修，未能預防崩潰。這是韓國社會的不正之風釀成的慘案。 聖水大橋倒塌30年後，韓國仍被冠以“事故共和國”的汙名。最近，每當快要忘記的時候，就會發生大型事故。2022年10月發生了壓死159人的梨泰院慘案，6月在京畿道華城市Aricell電池工廠起火，導致23人死亡。建設現場落後的慣例也沒有改變。2022年1月，光州正在建設中的高層公寓倒塌，6名工人死亡，2023年4月仁川黔丹新城公寓地下停車場倒塌。這是因為使用了兌水的混凝土或遺漏鋼筋等豆腐渣工程設計、監理、施工至今還在重復。 韓國社會雖然經歷了聖水大橋倒塌和之後的社會災難，但只是找到負責人發泄公憤而已，缺乏徹底的反省和防止再次發生的努力。相反，表示“不會吧”，輕視安全的文化壹直沒改變，甚至讓人擔心是不是因為頻繁的事故而鈍化了警惕心。在當天舉行的聖水大橋坍塌犧牲者聯合慰靈祭上，遺屬代表金學允（音）表示：“如果（我們社會）能忠實於基本，就不會發生讓懷揣夢想的學生、父母和其他遺屬傷心的事情。”安全絕不是理所當然的。忘記“要遵守基本”原則的瞬間，這種事故隨時都有可能發生。

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