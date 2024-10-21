紀念制服英雄們犧牲的津寬寺水陸齋. October. 21, 2024 08:37. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 被認為是朝鮮王室最大的佛教儀式、佛教藝術精髓的大韓佛教曹溪宗津寬寺（住持法海大師）國行水陸齋在19日至20日舉行的回向式（將自己所修之善根功德回轉給眾生的儀式）後落下了帷幕。 水陸齋是供奉西方世界所有佛菩薩聖眾和孤獨的靈魂到道場演講莊嚴的佛法、提供食物的頂級佛教儀式。朝鮮太祖李成桂祈願王室和國家的安寧而開始的津寬寺水陸齋今年迎來了626周年，2013年被指定為國家非物質文化遺產。 水陸齋在49天裏每7天祭拜壹次，今年將焦點放在了慰勞為大韓民國獻出生命的殉國先烈、獨立有功者、戰爭犧牲者等上。在上月1日舉行的立齋法會上，惠國大師獻上了“為成為國家之星的人們祈禱”，在19日白天和20日晚上分批進行的最後七齋中，獻香、獻茶、獻花儀式之後，為警察、消防員、國軍官兵、國家情報院要員、國家公務員等供奉了靈位。 法海大師（津寬寺水陸齋保存會理事長）表示：“津寬寺國行水陸齋精神超越了宗教、人種和理念，在於擺脫對立和紛爭，實現溝通與和解的真正價值”，“我們緬懷為國家殉國的消防、警察、軍人、公務員們崇高的犧牲精神，祈願他們能夠往生極樂。” 參加此次水陸齋的有宗正性坡大宗師、總務院長秦禹大師、中央宗會議長朱京大師、津寬寺會主戒昊大師、國會副議長朱豪英、共同民主黨議員朴柱民•金宇榮、國民力量尹永碩議員、國家報勛部長官姜貞愛、行政安全部長官李相瑉、文化體育觀光部長官柳仁村等政界人士和駐韓外國大使。

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