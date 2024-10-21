諾貝爾獎由瑞典國王頒發，“用耳朵聽的文學”韓江的獲獎感言令人期待. October. 21, 2024 08:36. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 小說家韓江（54歲）17日在“Pony Chung創新獎”頒獎典禮上表示，將為諾貝爾文學獎頒獎儀式做準備。她表示：“將結束正在執筆的小說，集中精力撰寫（諾貝爾獎）獲獎演講稿。”諾貝爾獎獲獎者通常通過3~5分鐘的獲獎演講表達謝意，同時傳達自己獨有的信息。諾貝爾文學獎頒獎儀式每年12月10日（當地時間）在瑞典斯德哥爾摩的音樂廳舉行。1800個座席規模的音樂廳平時舉行古典音樂演出等，但諾貝爾獎頒獎儀式時，將鋪上藍色地毯，變成頒獎儀式的場所。除在挪威奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎以外，所有部門的獲獎者都將在這裏獲得瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫的獎牌和獎狀。2000年獲得諾貝爾和平獎的已故前總統金大中在奧斯陸領獎，而韓江則在其他地方領取諾貝爾獎。韓江將領取金質諾貝爾獎獎牌。重量為175克，直徑為6.6厘米，到1980年為止還有200克左右，但此後逐漸減輕。獎牌由18K金制成，表面鍍24K金。正面印有諾貝爾的上半身肖像和用拉丁語寫的生卒年份。背面中間是月桂樹下記錄繆斯女神的歌曲的青年，下面是獲獎者的名字。其中還包含拉丁語句子，意為“發明讓世間生活變得更美好（Inventas vitam iuvat excoluisse per artes）”。根據獲獎領域的不同，獎牌上刻著的細節圖案也略有不同。頒獎典禮結束後，將在附近的斯德哥爾摩市政廳藍色大廳舉行慶祝晚宴。包括諾貝爾獎獲獎者及其家屬、瑞典王室、政府及國會代表在內的250名學生等約1300人將參加晚宴。菜單是斯堪的納維亞的代表食物，將在當天晚上7點以後公開。藍色大廳實際上是由壹塊紅色的磚頭包圍的，而不是藍色的。據說，建築師拉格納•奧斯特貝裏被紅磚的顏色迷住，放棄了原定塗藍色的計劃。大廳前面的墻壁上設置了12000個管道的巨大風琴。諾貝爾獎頒獎儀式的著裝要求也非常嚴格。原則上男性穿燕尾服，女性穿晚禮服。但是，穿韓服等各國傳統服裝也是允許的。1968年獲得諾貝爾文學獎的日本作家川端康成身穿日本傳統服飾“和服”上臺領獎。諾貝爾文學獎獲獎者發表感言的“獲獎演講稿”包含著語言的精髓，甚至有“用耳朵聽的文學”的說法。1968年，69歲的川端康成閃著白發站在了諾貝爾獎頒獎儀式上。演講是從引用前輩詩人大愚良寬的絕命詩開始的。“作為我人生的紀念鱷會留下什麽鱷春天盛開的花鱷山上啼哭的布谷鳥鱷秋天的楓葉”，他的獲獎感言被評價為留下了“東方美學”的深刻余韻。獲獎者將按照慣例進行演講。頒獎後6個月內必須公開演講。1993年作為黑人女性首次獲得諾貝爾文學獎的托尼•莫裏森的演講也膾炙人口。演講以“很久以前，有壹位瞎了眼但賢明的老太婆”為開頭，被評價為象征性地表現了語言的重要性和文學的未來，引來了聽眾的起立鼓掌。韓江在被宣布獲得諾貝爾獎後，通過父親表示“因戰爭每天都會有屍體被擡走，還提什麽盛宴”，因此，通過獲獎感言和演講等是否會發出“反戰信息”備受關註。

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