大谷轟出三分炮……道奇擊敗紐約大都會，NLCS2勝1負保持領先. October. 18, 2024 08:08. by 李憲宰 uni@donga.com. 大谷翔平（洛杉磯道奇隊）展現了解決師的能力，向世界大賽（總決賽）又邁進了壹步。 17日，大谷翔平在與紐約大都會隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）國家聯盟冠軍賽系列賽（NLCS•7戰4勝制）第3場客場比賽中，在第8局上半局擊出了以7比0領先的3分炮。道奇隊當天以8比0完勝對手，並以2勝1負的戰績領先對手。 作為1號指定擊球手出戰的大谷翔平在球隊4比0領先的第8局上半局，在1人出局1、2壘有人的機會中，將對方右手候補投手泰勒•梅吉爾的外切快速球（時速143公裏）卷起，打出了飛出右側圍墻外的飛行距離達125米的本壘打。這是大谷翔平自6日與聖地亞哥教士隊的分區系列賽第1場比賽後，時隔7場比賽再次在今年的季後賽上擊出本壘打。道奇隊主教練大衛•羅伯茨就大谷翔平的3分本壘打表示，“最重要的是大谷積累了壹定的自信心。” 在本賽季的秋季棒球（季後賽）比賽中，大谷翔平在此前的打席，在沒有跑壘員的情況下，取得了22次有效擊球、無安打的成績。但是在第8局上半局有2名跑壘員的情況下，他以本壘打展現了“解決師”的面貌。大谷翔平的季後賽得分圈擊球率達到0.833（6次有效擊球、5支安打）。5支安打中有2支是本壘打，共8個打點。 在道奇隊的投手土墩，以首發投手沃克•比勒（4局）開始，邁克爾•科佩克（1局）、瑞恩•布雷澤（1局）、布萊克•特雷南（1局）、本•卡斯派勒斯（2局）等5名投手接連投球，以4支安打、13個脫三振、無失分的成績阻止了大都會隊的擊球陣容，取得了完封勝利。 兩隊的第4場比賽將於18日上午9時8分舉行。第4場比賽兩隊的首發投手分別是道奇隊的山本由伸、大都會隊的何塞•昆塔納。

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